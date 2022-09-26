جبران باسيل يتساءل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا ثم صوتوا في النهاية ضدها
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تساءل النائب اللبناني جبران باسيل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا، ثم صوتوا في النهاية ضدها.
ووجه باسيل سؤالا إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قائلا له: "دولة الرئيس سؤال بالسياسة.. اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟".
من جلسة مناقشة الموازنة: عم نعيش، اقلّه كتكتل، معضلة: من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وارقامها غير منظمة وبعيدة عن الاصلاحات، او ربطها بالاصلاحات، ومن ميل كون اقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الادارة (١)— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 26, 2022
وكتب باسيل الذي يرأس تكتل "لبنان القوي" داخل مجلس النواب، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن الموازنة بالنسبة لهم تمثل معضلة، كونهم يرون إقرارها مهما ويساعد على انتظام المال العام، وفي الوقت نفسه فإن أرقامها غير واضحة على حد تعبيره.
وقال باسيل: "من جلسة مناقشة الموازنة: عم نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة: من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة".
من جلسة مناقشة الموازنة: بدنا ارقام واضحة... تقرير وزارة المال ما فيه كل الارقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة ارقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة (٢)— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 26, 2022
ووصف التعاطي الحكومي مع الأمر بـ"عدم الجدية" قائلا: "بدنا أرقام واضحة... تقرير وزارة المال ما فيه كل الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة أرقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.