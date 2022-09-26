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https://sputnikarabic.ae/20220926/جبران-باسيل-يتساءل-عن-نواب-أقروا-الموازنة-بندا-بندا-ثم-صوتوا-في-النهاية-ضدها-1068291092.html
جبران باسيل يتساءل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا ثم صوتوا في النهاية ضدها
جبران باسيل يتساءل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا ثم صوتوا في النهاية ضدها
تساءل النائب اللبناني جبران باسيل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا، ثم صوتوا في النهاية ضدها. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:41+0000
2022-09-26T18:41+0000
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ووجه باسيل سؤالا إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قائلا له: "دولة الرئيس سؤال بالسياسة.. اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟".وكتب باسيل الذي يرأس تكتل "لبنان القوي" داخل مجلس النواب، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن الموازنة بالنسبة لهم تمثل معضلة، كونهم يرون إقرارها مهما ويساعد على انتظام المال العام، وفي الوقت نفسه فإن أرقامها غير واضحة على حد تعبيره.وقال باسيل: "من جلسة مناقشة الموازنة: عم نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة: من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة".ووصف التعاطي الحكومي مع الأمر بـ"عدم الجدية" قائلا: "بدنا أرقام واضحة... تقرير وزارة المال ما فيه كل الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة أرقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.طالع أيضا: موازنة لبنان... صفعة للفقراء أم خطوة إيجابية للاقتصاد
https://sputnikarabic.ae/20200804/لبنان-تحرير-الاعتماد-الاستثنائي-الذي-يبلغ-100-مليار-ليرة-في-الموازنة-ويخصص-لظروف-استثنائية-وطارئة-1046188374.html
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أخبار لبنان, أخبار العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار العالم العربي

جبران باسيل يتساءل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا ثم صوتوا في النهاية ضدها

18:41 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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تساءل النائب اللبناني جبران باسيل عن نواب أقروا الموازنة بندا بندا، ثم صوتوا في النهاية ضدها.
ووجه باسيل سؤالا إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قائلا له: "دولة الرئيس سؤال بالسياسة.. اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟".
وكتب باسيل الذي يرأس تكتل "لبنان القوي" داخل مجلس النواب، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن الموازنة بالنسبة لهم تمثل معضلة، كونهم يرون إقرارها مهما ويساعد على انتظام المال العام، وفي الوقت نفسه فإن أرقامها غير واضحة على حد تعبيره.
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2020
لبنان... تحرير الاعتماد الاستثنائي الذي يبلغ 100 مليار ليرة في الموازنة ويخصص لظروف استثنائية وطارئة
4 أغسطس 2020, 21:47 GMT
وقال باسيل: "من جلسة مناقشة الموازنة: عم نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة: من ميل، ما بصير نكفي بهيك موازنة مش واضحة وأرقامها غير منظمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن ميل كون إقرار الموازنة بساعد انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة".
ووصف التعاطي الحكومي مع الأمر بـ"عدم الجدية" قائلا: "بدنا أرقام واضحة... تقرير وزارة المال ما فيه كل الأرقام وهلق جايي الحكومة عم تعطينا بكل وزارة أرقام جديدة... هناك عدم جدية بالتعاطي بموضوع الموازنة".
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
طالع أيضا: موازنة لبنان... صفعة للفقراء أم خطوة إيجابية للاقتصاد
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