https://sputnikarabic.ae/20220926/جنرال-إيطالي-يكشف-عن-مخطط-لدى-بايدن-يهدف-إلى-تقسيم-أوروبا-لقسمين-1068239022.html
جنرال إيطالي يكشف عن مخطط لدى بايدن يهدف إلى تقسيم أوروبا لقسمين
جنرال إيطالي يكشف عن مخطط لدى بايدن يهدف إلى تقسيم أوروبا لقسمين
كشف القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، عن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من خلالها تقسيم أوروبا واستنزاف روسيا عبر... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T06:47+0000
2022-09-26T06:47+0000
2022-09-26T07:16+0000
العالم
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وجاءت تصريحات بيرتوليني خلال مقابلة مع مجلة "L'Antidiplomatico" قال فيها: "الرئيس الأمريكي لا يريد السلام في أوكرانيا بقدر ما يريد بدء حرب استنزاف هناك، من شأنها أن تجعل روسيا تُستَنزف وأن تقسم أوروبا مرة أخرى إلى أجزاء غربية و شرقية كما حدث في أثناء الحرب الباردة".كما أشار إلى أن العديد من أعضاء المجتمع الدولي قد كشفوا مخططات بايدن بشأن مصير أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال إيطالي يكشف عن مخطط لدى بايدن يهدف إلى تقسيم أوروبا لقسمين
06:47 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
كشف القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، عن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من خلالها تقسيم أوروبا واستنزاف روسيا عبر إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات بيرتوليني خلال مقابلة مع مجلة "L'Antidiplomatico
" قال فيها: "الرئيس الأمريكي لا يريد السلام في أوكرانيا بقدر ما يريد بدء حرب استنزاف هناك، من شأنها أن تجعل روسيا تُستَنزف وأن تقسم أوروبا مرة أخرى إلى أجزاء غربية و شرقية كما حدث في أثناء الحرب الباردة".
كما أشار إلى أن العديد من أعضاء المجتمع الدولي قد كشفوا مخططات بايدن بشأن مصير أوروبا.