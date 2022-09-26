https://sputnikarabic.ae/20220926/جولة-مصورة-في-متحف-ابن-بطوطة-عملات-ذهبية-وأدوات-سفر-وخريطة-رحلته-خلال-عقود-1068286533.html

جولة مصورة في متحف "ابن بطوطة"... عملات ذهبية وأدوات سفر وخريطة رحلته خلال عقود

جولة مصورة في متحف "ابن بطوطة"... عملات ذهبية وأدوات سفر وخريطة رحلته خلال عقود

يقف تمثاله المجسد من رخام صقيل في فضاء "برج النعام" في طنجة، يمد يده لكل من قرر الذهاب إليه، بعدما قضى نحو ثلاثة عقود مرتحلا في جميع أنحاء العالم، حتى أصبح اسم... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T17:24+0000

2022-09-26T17:24+0000

2022-09-26T17:24+0000

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أن تشد الرحال إلى فضاء أشهر الرحالة فإن ذلك يولد بداخلك رغبة أكبر للسفر والترحال عبر العالم، لتعيد اكتشافه من جديد، بعد أن ترى العديد من التفاصيل داخل فضاء الرحالة الأشهر الذي رصد تفاصيل دقيقة عن ثقافات وعادات الشعوب خلال رحلته حول العالم.في مدينة طنجة داخل بناء قديم يشبه القلاع والحصون الأثرية ذاكرة أعظم الرحالة، وتفاصيل رحلته وخريطة البلدان التي زارها، والأدوات التي استخدمها، واللقاءات التي عقدها، ومرحلة مهمة من تاريخ المغرب.الرحلة التي وثقت في "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"، تتجسد تفاصيها داخل المتحف الموجود في طنجة، والذي يؤرخ للعهد المريني، الذي انطلق خلاله ابن بطوطة، بغرض أداء مناسك الحج.ينقسم المتحف إلى طابقين يضم كل طابق عددا من الغرف التي تضم بعض المخطوطات لابن بطوطة، وكذلك العديد من العملات الذهبية، وهيكلا لأحد المراكب العملاقة التي كانت تستخدم في السفر.كما يضم خرائط رحلة ابن بطوطة حول العالم، والعديد من التفاصيل للأماكن التي زارها ووثقها، فضلا عن المعالم المرينية بالقصر الصغير.ضمن المعروضات في المتحف أدوات كانت تستخدم خلال الرحلة منها الجلدية والخشبية، وخنجر من النحاس.ويوثق المتحف زيارته لكل الدول التي زارها ابن بطوطة وأبرز السلاطين والملوك الذين التقى بهم خلال الرحلة.وكان المريني أبو عنان فارس، كلف ابن جزي المؤرخ والفقيه والشاعر الأندلسي، والكاتب في بلاط السلطان، بكتابة فصول الرحلة، بعدما تعهد ابن بطوطة بسرد تفاصيلها.يشير الباحثون إلى أن رحلة ابن بطوطة تجاوزت نحو 120.000كم، حيث زار الهند والصين ومصر، كما زار جنوب روسيا وتركيا، ودخل القسطنطينية، وكردستان وأفغانستان. ثم زار جزر المالديف، وبعض جزر الهند الشرقية "أندونيسيا وماليزيا الآن".ولد ابن بطوطة في طنجة عام 1304، في عهد السلطان أبو يوسف بن عبد الحق أحد سلاطين الدولة المرينية.وبنو مرين هم سلالة من البربر حكمت مراكش سنة 592 هـ، 1195 م، وقامت دولتهم على أنقاض دولة الموحدين، وكانت عاصمتهم دولة فاس.وتوفي في طنجة عام 1368 بعدما طاف عشرات البلدان، في رحلة شائقة امتدت من عام 1329 وانتهت عام 1354، قطع أكثر من 120 ألف كيلومتر، وزار نحو 38 دولة.اللقب الذي اشتهر به "ابن بطوطة" ليس خاصا به، بل كانت أسرته تلقب به، والتي كان يعمل كثير من أفرادها في القضاء.انطلقت رحلة أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي سنة 725 هجرية، وانتهت بوصوله إلى مدينة فاس سنة 754 هجرية، حيث استغرقت 29 عاما.تميزت رحلة ابن بطوطة عن كل الرحالة "المقدسي والإدريسي وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني"، حيث لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها، خاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والثقافات.وكان ابن بطوطة بالشام حين انتشر الطاعون في مدنها سنة 749ﻫ/1348م، فأشار إلى كثرة ضحاياه وواصل السفر إلى مصر، ثم اتجه إلى الحجاز لتأدية الفريضة مرة أخرى وانتقل إلى فلسطين ومنها إلى القاهرة، وبعدها أبحر إلى تونس في صفر سنة 1349/750، وسافر من تونس على سفينة مع القطلانيين مرت بجزيرة سردانية، ووصل إلى مدينة فاس ونزل في بلاط السلطان أبي عنان، حسب المعلومات التي دونت في الرحلة بالمتحف، كما تضمنها الكتاب الخاص بابن بطوطة.سافر إلى طنجة وزار قبر والدته، وعرج على مدينة سبته، فمرض بها ثلاثة أشهر.في فبراير/ شباط الماضي، أفتتح فضاء ذاكرة ابن بطوطة بالمدينة العتيقة بطنجة، بعدما جرى ترميم الفضاء خلال عام 2021، ضمن برنامج ترميم وإعادة تأهيل المدينة العتيقة لطنجة يروم تعزيز وتثمين التراث المادي واللامادي للمدينة العتيقة لطنجة من خلال ترميم مآثرها التاريخية، وإعادة تأهيل نسيجها العمراني.

https://sputnikarabic.ae/20190224/ابن-بطوطة-المالديف-1039292629.html

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