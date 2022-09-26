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https://sputnikarabic.ae/20220926/خبيرة-الشعب-الإيطالي-اختار-اليمين-للخروج-من-الأزمات-المستعصية--في-البلاد--1068274483.html
خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد
خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد
تتناول الحلقة ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الإيطالية من معطيات بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، على تقدم تحالف يمين الوسط وحصوله على... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:57+0000
2022-09-26T13:57+0000
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حول العالم
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خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد
خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد
تقول الخبيرة في الشأن الإيطالي إنيس نزار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:...التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио
راديو, حول العالم, аудио

خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد

13:57 GMT 26.09.2022
خبيرة: الشعب الإيطالي اختار اليمين للخروج من الأزمات المستعصية في البلاد
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول الحلقة ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الإيطالية من معطيات بعد فرز نصف الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيطالية، على تقدم تحالف يمين الوسط وحصوله على 44,1% من الأصوات في مجلس الشيوخ، واحتمال ترؤس رئيسة حزب "أخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني الحكومة الإيطالية المقبلة.
تقول الخبيرة في الشأن الإيطالي إنيس نزار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

" فوز يمين الوسط في الانتخابات الإيطالية يدل على أن الناس سئمت من الأشياء التي كان يقولها اليسار والاتحادات الأخرى، فيما كان تأثير يمين الوسط كبيرا جدا على الشعب الإيطالي، من حيث الأمل في الخروج من الأزمة الاقتصادية المستعصية والتخلص من الآفات التي تعيشها إيطاليا الآن، ربما هذا الفوز لليمين في أوروبا قد يضعف الاتحاد الأوروبي لكن لن يعمل على تفكيكه".

بدوره يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:

" ما يجري اليوم في أوروبا، من تصاعد كبير لليمين في أكثر من دولة، في إيطاليا والسويد، وحتى في ألمانيا، يعني أن وجه أوروبا السياسي يتغير، وهذا اليمين الذي يجتاح أوروبا، وربما سيغير بشكل جذري هيكلية النظام السياسي فيها، وربما تكون عندها الوحدة الأوروبية في خطر".

...التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة
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