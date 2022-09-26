https://sputnikarabic.ae/20220926/خيرسون-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-63-في-نهاية-اليوم-الرابع-1068292040.html
خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع
خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T19:04+0000
2022-09-26T19:04+0000
2022-09-26T19:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات التصويت لليوم الرابع: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة المشاركة 63.58%".وكانت لجنة الانتخابات قد ذكرت في مقاطعة خيرسون في وقت سابق، أن هناك 750 ألف شخص على قوائم الناخبين في المقاطعة.وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html
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خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع
19:04 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، بلغت نسبة المشاركة 63.58% من قائمة الناخبين.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات التصويت لليوم الرابع: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة المشاركة 63.58%".
وكانت لجنة الانتخابات قد ذكرت في مقاطعة خيرسون في وقت سابق، أن هناك 750 ألف شخص على قوائم الناخبين في المقاطعة.
كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.