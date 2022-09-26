https://sputnikarabic.ae/20220926/خيرسون-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-63-في-نهاية-اليوم-الرابع-1068292040.html

خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع

خيرسون: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 63% في نهاية اليوم الرابع

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T19:04+0000

2022-09-26T19:04+0000

2022-09-26T19:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1068241320_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_c836eea7027a77a3386b2b5428548653.jpg

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات التصويت لليوم الرابع: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة المشاركة 63.58%".وكانت لجنة الانتخابات قد ذكرت في مقاطعة خيرسون في وقت سابق، أن هناك 750 ألف شخص على قوائم الناخبين في المقاطعة.وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا