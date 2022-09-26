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https://sputnikarabic.ae/20220926/دراسة-يوتيوب-أكثر-ضررا-على-نوم-المراهقين-من-المنصات-التقليدية-1068295190.html
دراسة: يوتيوب أكثر ضررا على نوم المراهقين من المنصات التقليدية
دراسة: يوتيوب أكثر ضررا على نوم المراهقين من المنصات التقليدية
قالت دراسة قام بها فريق من جامعة فيلدرز الاسترالية، "قد تكون أكثر ضررا على نوم المراهقين من منصة نتفليكس أو التلفزيون التقليدي". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T21:39+0000
2022-09-26T21:39+0000
يوتيوب
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ووفقا للدراسة التي نشرها موقع هاشتاق، فإن "نصف ساعة يقضيها المراهق على التطبيق تحت الأغطية تؤدي إلى تأخير نومه لمدة 13 دقيقة، مما يقلل من فرصة النوم الكافي بنسبة 24%".ولفتت الدراسة إلى أن "مقاطع الفيديو القصيرة والتشغيل التلقائي، وميزات المقاطع الموصى بها تؤدي بالمستخدمين إلى “فقدان السيطرة” ليصبحوا ملتصقين بشاشاتهم طوال الليل".يشار إلى أن بعض الدراسات تحذر استعمال الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل لتأثيراته على قدرتهم على النوم.
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يوتيوب
يوتيوب

دراسة: يوتيوب أكثر ضررا على نوم المراهقين من المنصات التقليدية

21:39 GMT 26.09.2022
CC0 / / شركة يوتيوب
شركة يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
CC0 / /
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قالت دراسة قام بها فريق من جامعة فيلدرز الاسترالية، "قد تكون أكثر ضررا على نوم المراهقين من منصة نتفليكس أو التلفزيون التقليدي".
ووفقا للدراسة التي نشرها موقع هاشتاق، فإن "نصف ساعة يقضيها المراهق على التطبيق تحت الأغطية تؤدي إلى تأخير نومه لمدة 13 دقيقة، مما يقلل من فرصة النوم الكافي بنسبة 24%".
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ولفتت الدراسة إلى أن "مقاطع الفيديو القصيرة والتشغيل التلقائي، وميزات المقاطع الموصى بها تؤدي بالمستخدمين إلى “فقدان السيطرة” ليصبحوا ملتصقين بشاشاتهم طوال الليل".
يشار إلى أن بعض الدراسات تحذر استعمال الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل لتأثيراته على قدرتهم على النوم.
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