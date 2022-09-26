https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طهران-لا-تقوم-بأي-أنشطة-غير-معلنة-في-المجال-النووي-1068259372.html
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:52+0000
2022-09-26T10:52+0000
2022-09-26T10:52+0000
العالم
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وجاءت تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هامش الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد سلامي خلالها على أنه "لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في المجال النووي في إيران". وأضاف بالقول إن "بلاده عضو مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أيدت دائمًا التطبيق الكامل وغير التمييزي للاتفاقية والتابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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العالم
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي.
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تقوم بأي أنشطة غير معلنة في المجال النووي.
وجاءت تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هامش الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد سلامي خلالها على أنه "لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في المجال النووي في إيران".
وأضاف بالقول إن "بلاده عضو مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أيدت دائمًا التطبيق الكامل وغير التمييزي للاتفاقية والتابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.