https://sputnikarabic.ae/20220926/روسيا-تقدم-مرشحيها-لعدة-مناصب-خلال-مؤتمر-الاتحاد-الدولي-للاتصالات-في-بوخارست-1068265736.html
روسيا تقدم مرشحيها لعدة مناصب خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
روسيا تقدم مرشحيها لعدة مناصب خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
أقامت روسيا حفل استقبال للمندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات، يوم أمس الأحد، قدمت خلاله المرشحين الروس على مناصب مختلفة ضمن إطار مؤتمر الاتحاد الدولي... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:30+0000
2022-09-26T10:30+0000
2022-09-26T12:38+0000
العالم
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وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الرقمية الروسية تصريحات نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، بيلا تشيركيسوفا التي قالت إن "تجربة المشاركة في الاتحاد تتيح لنا جميعًا السير في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن الاستجابة لقضايا الساعة في العالم الرقمي المتطور ديناميكيًا".ووفقًا لها، فإن إحدى الأولويات الروسية في الاتحاد الدولي للاتصالات هي دراسة التقنيات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و "5 جي" والإنترنت والبيانات الضخمة، فضلاً عن تطوير المعايير الدولية في هذه المجالات".وأشارت تشيركيسوفا إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تطوير الذكاء الاصطناعي وحاليا تستخدم 40% من أنظمة وخدمات المدينة بالفعل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت موسكو أيضًا أفضل مدينة في العالم من حيث تطوير البنية التحتية الحضرية وجودة الحياة، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين المدن المزدهرة".وقدمت تشيركيسوفا المرشحين الروس للمناصب الرئيسية في الاتحاد وبينهم المرشح الروسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس شركة "فيمبيل كوم" الروسية رشيد إسماعيلوف، الذي عمل في قطاع الاتصالات وفي العديد من الشركات الضخمة مثل "هواوي" و"نوكيا" و"ايريكسون"، مؤكدة على أن انتخابه سيكون بمثابة ضمان لاتخاذ القرارات في مجالات الاتحاد بطريقة متوازنة، مع مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة.كما تم ترشيح رئيس الإدارة الدولية لمؤسسة الميزانية الفيدرالية التابعة لمعهد البحث العلمي للراديو نيكولاي فارلاموف للجنة تنظيم الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتمتع بخبرة أكثر من 20 عامًا في البحث والعمل الفني والإداري في مجال تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية على المستويين الدولي والوطني.وخلصت تشيركيسوفا بالقول إن المرشح الروسي معروف جيدًا بأنه متخصص تنظيمي للخدمات الفضائية والأرضية في مقر الاتحاد وبين أعضاء الاتحاد ".
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العالم
روسيا تقدم مرشحيها لعدة مناصب خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
10:30 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أقامت روسيا حفل استقبال للمندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات، يوم أمس الأحد، قدمت خلاله المرشحين الروس على مناصب مختلفة ضمن إطار مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي ينعقد في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر/ أيلول إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة الرومانية بوخارست.
وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الرقمية الروسية تصريحات نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، بيلا تشيركيسوفا التي قالت إن "تجربة المشاركة في الاتحاد
تتيح لنا جميعًا السير في الاتجاه الصحيح، فضلاً عن الاستجابة لقضايا الساعة في العالم الرقمي المتطور ديناميكيًا".
ووفقًا لها، فإن إحدى الأولويات الروسية في الاتحاد الدولي للاتصالات هي دراسة التقنيات الجديدة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي و "5 جي" والإنترنت والبيانات الضخمة، فضلاً عن تطوير المعايير الدولية في هذه المجالات".
وأشارت تشيركيسوفا إلى أن روسيا تعمل بنشاط على تطوير الذكاء الاصطناعي وحاليا تستخدم 40% من أنظمة وخدمات المدينة بالفعل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت موسكو أيضًا أفضل مدينة في العالم من حيث تطوير البنية التحتية الحضرية وجودة الحياة، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين المدن المزدهرة".
وقدمت تشيركيسوفا المرشحين الروس للمناصب الرئيسية في الاتحاد وبينهم المرشح الروسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس شركة "فيمبيل كوم" الروسية رشيد إسماعيلوف، الذي عمل في قطاع الاتصالات وفي العديد من الشركات الضخمة مثل "هواوي" و"نوكيا" و"ايريكسون"، مؤكدة على أن انتخابه سيكون بمثابة ضمان لاتخاذ القرارات في مجالات الاتحاد بطريقة متوازنة، مع مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة.
كما تم ترشيح رئيس الإدارة الدولية لمؤسسة الميزانية الفيدرالية التابعة لمعهد البحث العلمي للراديو نيكولاي فارلاموف للجنة تنظيم الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتمتع بخبرة أكثر من 20 عامًا في البحث والعمل الفني والإداري في مجال تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية على المستويين الدولي والوطني.
وخلصت تشيركيسوفا بالقول إن المرشح الروسي معروف جيدًا بأنه متخصص تنظيمي للخدمات الفضائية والأرضية في مقر الاتحاد وبين أعضاء الاتحاد ".