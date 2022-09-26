https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-حوالي-15-دولة-أعربت-عن-اهتمامها-بالانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1068271445.html
ريابكوف: حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
ريابكوف: حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:19+0000
2022-09-26T13:19+0000
2022-09-26T13:19+0000
روسيا
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
الخارجية الروسية
مجموعة بريكس
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وقال ريابكوف، خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى، "لقد لاحظت بالتأكيد بنفسي الاهتمام الإيجابي الذي نما في الأشهر الأخيرة من جانب العديد من الدول ذات النفوذ والسلطة في الانضمام لأنشطة مجموعة "بريكس"، فقد أعربت حوالي 15 دولة بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى هذه المجموعة بشكل أو بآخر".وأضاف ريابكوف "ليس مجرد انعكاس لسلطة دول البريكس كمنصة دولية، بل هو انعكاس لفهم هذه البلدان أن بريكس تقدم بديلا حقيقيا للعالم أحادي القطب وهو نموذج حقيقي عملي للتعاون. حيث لا يوجد قادة وأتباع ولا توجد محاولات لفرض حلول معينة".وتابع ريابكوف "أنا لا أسمي "بريكس" منظمة، لأن هذه الرابطة للدول، خالية من البيروقراطية، هذه إحدى نقاط القوة في "بريكس".وتتضمن مجموعة "بريكس" خمسة دول مصنفة على أنها الأسرع نموا في العالم وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220923/دول-البريكس-تؤكد-على-الحاجة-إلى-إصلاح-شامل-للأمم-المتحدة-1068118780.html
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روسيا, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الخارجية الروسية, مجموعة بريكس
روسيا, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف, الخارجية الروسية, مجموعة بريكس
ريابكوف: حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن حوالي 15 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال ريابكوف، خلال برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى، "لقد لاحظت بالتأكيد بنفسي الاهتمام الإيجابي الذي نما في الأشهر الأخيرة من جانب العديد من الدول ذات النفوذ والسلطة في الانضمام لأنشطة مجموعة "بريكس"
، فقد أعربت حوالي 15 دولة بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى هذه المجموعة بشكل أو بآخر".
وأضاف ريابكوف "ليس مجرد انعكاس لسلطة دول البريكس كمنصة دولية، بل هو انعكاس لفهم هذه البلدان أن بريكس تقدم بديلا حقيقيا للعالم أحادي القطب وهو نموذج حقيقي عملي للتعاون. حيث لا يوجد قادة وأتباع ولا توجد محاولات لفرض حلول معينة".
وتابع ريابكوف "أنا لا أسمي "بريكس"
منظمة، لأن هذه الرابطة للدول، خالية من البيروقراطية، هذه إحدى نقاط القوة في "بريكس".
وتتضمن مجموعة "بريكس" خمسة دول مصنفة على أنها الأسرع نموا في العالم وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.