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https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-لا-يوجد-تغيير-في-النهج-الروسي-تجاه-مسألة-الاستخدام-المحتمل-للأسلحة-النووية-1068270237.html
ريابكوف: لا يوجد تغيير في النهج الروسي تجاه مسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية
ريابكوف: لا يوجد تغيير في النهج الروسي تجاه مسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يحدث أي تغيير في النهج الروسي بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:07+0000
2022-09-26T13:07+0000
روسيا
الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للقناة الأولى الروسية: "كما أشرنا مرارا في السابق على الصعيدين العام وفي الاتصالات مع الأمريكيين، لم تحدث تغييرات في النهج العقائدي الروسي تجاه هذا الموضوع (استخدام الأسلحة النووية)، كل شيء يظل على نفس المنوال وضمن نفس الإطار الذي تنص عليه عقيدتنا العسكرية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".وأشار ريابكوف إلى أنه من المضحك سماع انتقادات من الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، وهي الدولة التي دمرت بنفسها الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال.وقال: "من المضحك سماع تصريحات بشأن الالتزام بالحد من التسلح من الدولة (الولايات المتحدة)، التي اتخذت في السنوات الأخيرة عددا من الخطوات غير المبررة وغير المقبولة تمامًا من العديد من وجهات النظر، والتي تهدف على وجه التحديد إلى تفكيك العناصر الرئيسية للنظام الدولي لمراقبة الحد من التسلح".وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حال استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا.وكان بلينكن، أعلن منذ أيام، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تجاوزت 10 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-موسكو-تواصل-إرسال-إشارات-إلى-واشنطن-محذرة-إياها-من-الخطوات-المتهورة-1068266351.html
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روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

ريابكوف: لا يوجد تغيير في النهج الروسي تجاه مسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية

13:07 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يحدث أي تغيير في النهج الروسي بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير مثلما هو محدد في العقيدة العسكرية الروسية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للقناة الأولى الروسية: "كما أشرنا مرارا في السابق على الصعيدين العام وفي الاتصالات مع الأمريكيين، لم تحدث تغييرات في النهج العقائدي الروسي تجاه هذا الموضوع (استخدام الأسلحة النووية)، كل شيء يظل على نفس المنوال وضمن نفس الإطار الذي تنص عليه عقيدتنا العسكرية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
وأشار ريابكوف إلى أنه من المضحك سماع انتقادات من الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، وهي الدولة التي دمرت بنفسها الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال.
وقال: "من المضحك سماع تصريحات بشأن الالتزام بالحد من التسلح من الدولة (الولايات المتحدة)، التي اتخذت في السنوات الأخيرة عددا من الخطوات غير المبررة وغير المقبولة تمامًا من العديد من وجهات النظر، والتي تهدف على وجه التحديد إلى تفكيك العناصر الرئيسية للنظام الدولي لمراقبة الحد من التسلح".
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حال استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
ريابكوف: موسكو تواصل إرسال إشارات إلى واشنطن محذرة إياها من الخطوات المتهورة
12:43 GMT
وكان بلينكن، أعلن منذ أيام، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تجاوزت 10 مليارات دولار.
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