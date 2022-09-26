https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-لا-يوجد-تغيير-في-النهج-الروسي-تجاه-مسألة-الاستخدام-المحتمل-للأسلحة-النووية-1068270237.html

ريابكوف: لا يوجد تغيير في النهج الروسي تجاه مسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية

ريابكوف: لا يوجد تغيير في النهج الروسي تجاه مسألة الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنه لم يحدث أي تغيير في النهج الروسي بشأن احتمال استخدام السلاح النووي، مشيرا إلى أن كل شيء يسير... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T13:07+0000

2022-09-26T13:07+0000

2022-09-26T13:07+0000

روسيا

الخارجية الروسية

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للقناة الأولى الروسية: "كما أشرنا مرارا في السابق على الصعيدين العام وفي الاتصالات مع الأمريكيين، لم تحدث تغييرات في النهج العقائدي الروسي تجاه هذا الموضوع (استخدام الأسلحة النووية)، كل شيء يظل على نفس المنوال وضمن نفس الإطار الذي تنص عليه عقيدتنا العسكرية وأسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".وأشار ريابكوف إلى أنه من المضحك سماع انتقادات من الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح، وهي الدولة التي دمرت بنفسها الاتفاقيات الرئيسية في هذا المجال.وقال: "من المضحك سماع تصريحات بشأن الالتزام بالحد من التسلح من الدولة (الولايات المتحدة)، التي اتخذت في السنوات الأخيرة عددا من الخطوات غير المبررة وغير المقبولة تمامًا من العديد من وجهات النظر، والتي تهدف على وجه التحديد إلى تفكيك العناصر الرئيسية للنظام الدولي لمراقبة الحد من التسلح".وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حال استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا.وكان بلينكن، أعلن منذ أيام، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تجاوزت 10 مليارات دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220926/ريابكوف-موسكو-تواصل-إرسال-إشارات-إلى-واشنطن-محذرة-إياها-من-الخطوات-المتهورة-1068266351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الخارجية الروسية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف