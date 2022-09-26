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https://sputnikarabic.ae/20220926/زعيم-الحزب-الديمقراطي-الإيطالي-يعلن-عزوفه-عن-الترشح-لمنصب-رئاسة-الحزب-1068273235.html
زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب
زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب
أعلن أمين الحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، عزفه عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب، وذلك عقب نتائج انتخابات البرلمان الإيطالي. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:54+0000
2022-09-26T13:54+0000
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وأكد ليتا خلال حديثه للصحفيين أن حزبه سيعارض بقوة ويعمل بنشاط ضمن تحالف يمين الوسط المنتصر في الانتخابات الأخيرة.وقال ليتا في مؤتمره الصحفي بمقر الحزب الديمقراطي في روما: "على الرغم من أن الحزب الديمقراطي قد حصل على نتيجة غير مرضية، إلا أنه أصبح القوة الثانية في البلاد والمعارضة الأولى. سنكون معارضة قوية لا هوادة فيها".وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي إن "الحزب لن يسمح لإيطاليا بمغادرة قلب أوروبا، حيث كانت دائما وستبقى وكذلك لن تنفصل عن القيم الأوروبية الأساسية"، مؤكدا على أن نجاح تحالف يمين الوسط سيمنح إيطاليا أكثر حكومة يمينية عرفتها البلاد على الإطلاق.وعبر ليتا عن حزنه بالقول "إنه يوم حزين لإيطاليا وأوروبا أمامنا أيام صعبة".
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العالم
العالم

زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلن عزوفه عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب

13:54 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli زعيم الحزب الديمقراطي يسار الوسط الإيطالي (PD) ، إنريكو ليتا يشير إلى أنه يتحدث مع السكان أثناء الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في 25 سبتمبر 2022 في روما ، حيث تصوت البلاد في الانتخابات التشريعية.
زعيم الحزب الديمقراطي يسار الوسط الإيطالي (PD) ، إنريكو ليتا يشير إلى أنه يتحدث مع السكان أثناء الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في 25 سبتمبر 2022 في روما ، حيث تصوت البلاد في الانتخابات التشريعية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
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أعلن أمين الحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، عزفه عن الترشح لمنصب رئاسة الحزب، وذلك عقب نتائج انتخابات البرلمان الإيطالي.
وأكد ليتا خلال حديثه للصحفيين أن حزبه سيعارض بقوة ويعمل بنشاط ضمن تحالف يمين الوسط المنتصر في الانتخابات الأخيرة.
وقال ليتا في مؤتمره الصحفي بمقر الحزب الديمقراطي في روما: "على الرغم من أن الحزب الديمقراطي قد حصل على نتيجة غير مرضية، إلا أنه أصبح القوة الثانية في البلاد والمعارضة الأولى. سنكون معارضة قوية لا هوادة فيها".
وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي إن "الحزب لن يسمح لإيطاليا بمغادرة قلب أوروبا، حيث كانت دائما وستبقى وكذلك لن تنفصل عن القيم الأوروبية الأساسية"، مؤكدا على أن نجاح تحالف يمين الوسط سيمنح إيطاليا أكثر حكومة يمينية عرفتها البلاد على الإطلاق.
وعبر ليتا عن حزنه بالقول "إنه يوم حزين لإيطاليا وأوروبا أمامنا أيام صعبة".
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