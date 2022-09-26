سكي دبي تستضيف تحدي "محارب الجليد"
سكي دبي تستضيف تحدي محارب الجليد الأكثر برودة
تحدي "محارب الجليد" هو تحدي سنوي يقام في "سكي دبي" في مول الإمارات. هذا العام، يمكنك اختبار لياقتك البدنية يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول في واحدة من أروع الأحداث التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وسكي دبي.
التحدي مفتوح لأي شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 60 عامًا. هذا العام سيكون هناك أيضًا فئة للسيدات فقط، وفئة النخبة للمشاركين بمستويات لياقة عالية والذين يمكنهم إكمال الدورة في أقل من 25 دقيقة.
من الأفضل أن تبدأ التدريب، لأن تحدي "محارب الجليد" ستجري في واحدة من أصعب دورات هجوم الكوماندوز في العمل. يمكنك أن تتوقع أن تواجه تحديًا من خلال عبور القضبان، والإطارات، والزحف الشبكي في درجات حرارة دون الصفر (صل إلى سالب 4 مئوية).
سيتم تقسيم باقي المشاركين إلى ثلاث مجموعات مختلطة. ستكون مجموعة النخبة أول من يتحدى الدورة ابتداءً من الساعة 6.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تليها المجموعات المختلطة الثلاث، بينما ستبدأ مجموعة السيدات فقط في الساعة 8.15 صباحًا.
سيحصل المشاركون الذين أكملوا التحدي على ميدالية وتذكار قميص "تحدي محارب الجليد".
التسجيل في تحدي "محارب الجليد" مفتوح الآن حتى يوم 5 أكتوبر.
© AP Photo / Kamran Jebreiliرجل ينافس في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
رجل ينافس في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
المتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliأحد المتسابقين في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
أحد المتسابقين في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
المتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliأحد المتسابقين في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
أحد المتسابقين في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
المتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Kamran Jebreili
المتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Kamran Jebreiliالمتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.
8/8
© AP Photo / Kamran Jebreili
المتسابقون في تحدي "محارب الجليد" في مجمع سكاي دبي الداخلي، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2022.