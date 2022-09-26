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https://sputnikarabic.ae/20220926/سلطات-خيرسون-نأمل-بأن-نصبح-جزءا-من-روسيا-في-القريب-العاجل-1068238405.html
سلطات خيرسون: نأمل بأن نصبح جزءا من روسيا في القريب العاجل
سلطات خيرسون: نأمل بأن نصبح جزءا من روسيا في القريب العاجل
أمل نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بأن تصبح المقاطعة ضمن سيادة روسيا في المستقبل القريب. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T05:21+0000
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العالم
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وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "برأيي الشخصي سيحدث هذا في المستقبل القريب، لأنه كلما أسرعنا في أن نصبح جزءًا من روسيا كلما أسرعنا في إقامة حياة سلمية". ووفقا له، فإن مسار الأحداث المرتبطة بدخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا من المستحيل بالفعل تغييره وعكس اتجاهه، على الرغم من كل محاولات الترهيب والتهديدات من الجانب الأوكراني.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية، وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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العالم

سلطات خيرسون: نأمل بأن نصبح جزءا من روسيا في القريب العاجل

05:21 GMT 26.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أمل نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بأن تصبح المقاطعة ضمن سيادة روسيا في المستقبل القريب.
وقال ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "برأيي الشخصي سيحدث هذا في المستقبل القريب، لأنه كلما أسرعنا في أن نصبح جزءًا من روسيا كلما أسرعنا في إقامة حياة سلمية".
ووفقا له، فإن مسار الأحداث المرتبطة بدخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا من المستحيل بالفعل تغييره وعكس اتجاهه، على الرغم من كل محاولات الترهيب والتهديدات من الجانب الأوكراني.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية، وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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