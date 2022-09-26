https://sputnikarabic.ae/20220926/سنودن-استقرار-الجنسية-الروسية-سيحدث-فرقا-لعائلتي--1068295286.html

سنودن: "استقرار" الجنسية الروسية سيحدث فرقا لعائلتي

سنودن: "استقرار" الجنسية الروسية سيحدث فرقا لعائلتي

قال إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، يوم الاثنين إن الحصول على الجنسية الروسية سيوفر الاستقرار له ولزوجته وابنيه. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T21:41+0000

2022-09-26T21:41+0000

2022-09-26T21:41+0000

روسيا

سنودن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سنودن في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد سنوات من الانفصال عن والدينا، لا نرغب أنا وزوجتي في الانفصال عن أبنائنا".وأضاف: "بعد عامين من الانتظار وما يقرب من عشر سنوات من المنفى، فإن القليل من الاستقرار سيحدث فرقا لعائلتي،،أصلي من أجل الخصوصية لهم - ولنا جميعا".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنودن الجنسية الروسية بناء على طلبه.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن سنودن يجب أن يعود إلى البلاد "لمواجهة العدالة".ولم يتمكن برايس من تقديم توضيح حول ما إذا كان يمكن اعتبار سنودن مواطنا أمريكيا روسيا مزدوج الجنسية، مشيرا فقط إلى أنه لم يكن على علم بأي تغييرات في الوضع في جنسية سنودن الأمريكية.وفي عام 2013، سرب سنودن مئات الآلاف من الوثائق السرية التي تكشف برامج المراقبة الداخلية الأمريكية، فضلا عن حجم ونطاق التجسس الأمريكي على الدول الأجنبية.وكشف سنودن أن حكومة الولايات المتحدة تشارك في التنصت الروتيني على المواطنين الأمريكيين وقادة العالم على حد سواء.وفر سنودن إلى هونغ كونغ في البداية قبل أن يسافر لاحقا إلى روسيا لتجنب الملاحقة القضائية من قبل السلطات الأمريكية. ومنحت روسيا سنودن حق اللجوء في روسيا وفي النهاية منحته تصريح إقامة.

https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-يمنح-الجنسية-الروسية-لضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-بناء-على-طلبه-1068281930.html

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روسيا, سنودن