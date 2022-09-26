https://sputnikarabic.ae/20220926/شكري-يبحث-مع-غويتريش-الأوضاع-الإقليمية-والدولية-على-هامش-اجتماعات-الأمم-المتحدة-1068294535.html
شكري يبحث مع غويتريش الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
شكري يبحث مع غويتريش الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قضايا منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة، على هامش اجتماعات الجمعية... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء اليوم الاثنين، فقد اجتمع شكري مع غويتريش في ختام مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء "تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم فى تلك اللحظة الفارقة، والدور المتوقع والمطلوب أن تضطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولى والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة".وبحث الجانبان خلال اللقاء، على نحو مفصل "التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية-الروسية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص السيد وزير الخارجية إلى استعراض الموقف المصري تجاهه".وأبدى غويتريش خلال اللقاء "تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل ال77 والصين".واستعرض غويتريش خلال اللقاء "ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية".وأكد شكري في ختام اللقاء على "التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة فى حفظ وبناء السلام، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصر-تطالب-من-منصة-الأمم-المتحدة-باتفاق-ملزم-لملء-وتشغيل-سد-النهضة-1068196338.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
شكري يبحث مع غويتريش الأوضاع الإقليمية والدولية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قضايا منطقة الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء اليوم الاثنين، فقد اجتمع شكري مع غويتريش في ختام مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء "تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم فى تلك اللحظة الفارقة، والدور المتوقع والمطلوب أن تضطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولى والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة".
وبحث الجانبان خلال اللقاء، على نحو مفصل "التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة الأوكرانية-الروسية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص السيد وزير الخارجية إلى استعراض الموقف المصري تجاهه".
وأبدى غويتريش خلال اللقاء "تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل ال77 والصين".
واستعرض غويتريش خلال اللقاء "ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية".
وأكد شكري في ختام اللقاء على "التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة فى حفظ وبناء السلام، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة".