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https://sputnikarabic.ae/20220926/علماء-من-روسيا-والإمارات-يبتكرون-تقنية-للاستمطار-في-حالات-الجفاف-1068246563.html
علماء من روسيا والإمارات يبتكرون تقنية للاستمطار في حالات الجفاف
علماء من روسيا والإمارات يبتكرون تقنية للاستمطار في حالات الجفاف
كشفت مجلة دراسات عن تطوير تقنية جديدة لاستدعاء الأمطار (الاستمطار) في المناطق الصحراوية، وذلك في محاولة للتغلب على حالات الجفاف. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:46+0000
2022-09-26T07:46+0000
العالم
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وذكرت مجلة Atmospheric Research أن علماء من روسيا والإمارات المتحدة قاموا بتطوير تقنية جديدة لاستدعاء هطول الأمطار من السحب بواسطة تقنيات خاصة.وفقًا لهم، ستعمل هذه التقنية على إعادة توزيع الرطوبة الجوية بشكل فعال وستكون قادرة على تحريك السحب 50-100 كيلومتر أفقيًا.وأوضح الخبراء أن السحب الطبيعية تنقسم إلى نوعين؛ محلي ينشأ حيث تتم ملاحظته وأمامي قادر على "السفر" لمسافات طويلة.وبحسب الخبراء، من الممكن حدوث زيادة مصطنعة في هطول الأمطار بسبب العمل مع السحب الأمامية. وقال العلماء إنها تتشكل على حدود الهواء الدافئ والبارد وتوزيعها يرجع إلى تحركات الجبهة الجوية.
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علماء من روسيا والإمارات يبتكرون تقنية للاستمطار في حالات الجفاف

07:46 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالجو في موسكو - أمطار - مطر - روسيا
الجو في موسكو - أمطار - مطر - روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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كشفت مجلة دراسات عن تطوير تقنية جديدة لاستدعاء الأمطار (الاستمطار) في المناطق الصحراوية، وذلك في محاولة للتغلب على حالات الجفاف.
وذكرت مجلة Atmospheric Research أن علماء من روسيا والإمارات المتحدة قاموا بتطوير تقنية جديدة لاستدعاء هطول الأمطار من السحب بواسطة تقنيات خاصة.
وفقًا لهم، ستعمل هذه التقنية على إعادة توزيع الرطوبة الجوية بشكل فعال وستكون قادرة على تحريك السحب 50-100 كيلومتر أفقيًا.
وأوضح الخبراء أن السحب الطبيعية تنقسم إلى نوعين؛ محلي ينشأ حيث تتم ملاحظته وأمامي قادر على "السفر" لمسافات طويلة.
وبحسب الخبراء، من الممكن حدوث زيادة مصطنعة في هطول الأمطار بسبب العمل مع السحب الأمامية. وقال العلماء إنها تتشكل على حدود الهواء الدافئ والبارد وتوزيعها يرجع إلى تحركات الجبهة الجوية.
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