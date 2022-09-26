https://sputnikarabic.ae/20220926/غروسي-يبحث-مع-مدير-روسآتوم-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1068278572.html
غروسي يبحث مع مدير "روسآتوم" إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
غروسي يبحث مع مدير "روسآتوم" إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، مع مدير وكالة الطاقة الذرية الروسية "روسآتوم" أليكسي ليخاتشيوف، إنشاء منطقة آمنة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:13+0000
2022-09-26T15:13+0000
2022-09-26T15:13+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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فيينا - سبوتنيك. وكتب غروسي، عبر حسابه في تويتر: "اليوم، على هامش المؤتمر العام، جرى تبادل الآراء في الوقت المناسب مع مدير "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، فيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة ومحمية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وهي خطوة ضرورية للحد من خطر وقوع حادث نووي".وأكد غروسي، في وقت سابق من اليوم، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار محطة زابوروجيه للطاقة النوية، قبل نحو شهر، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.وفي التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة بالمحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/غروسي-يعلن-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-وأوكرانيا-حول-المنطقة-الآمنة-في-محيط-محطة-زابوروجيه-1068070355.html
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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
غروسي يبحث مع مدير "روسآتوم" إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
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بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الاثنين، مع مدير وكالة الطاقة الذرية الروسية "روسآتوم" أليكسي ليخاتشيوف، إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.
فيينا - سبوتنيك. وكتب غروسي، عبر حسابه في تويتر: "اليوم، على هامش المؤتمر العام، جرى تبادل الآراء في الوقت المناسب مع مدير "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، فيما يتعلق بإنشاء منطقة آمنة ومحمية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
، وهي خطوة ضرورية للحد من خطر وقوع حادث نووي".
وأكد غروسي، في وقت سابق من اليوم، استعداده لمواصلة المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، للتوصل إلى إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
يذكر أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار محطة زابوروجيه للطاقة النوية
، قبل نحو شهر، لإجراء أول تقييم لأمن المحطة، منذ 16 عاما، حيث تتعرض المحطة لقصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ما يهدد باحتمال وقوع كارثة نووية.
وفي التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، دعا غروسي، للوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وإنهاء ما تتعرض له المحطة ومدينة إنيرغودار، والوضع الحرج لإمدادات الطاقة بالمحطة.