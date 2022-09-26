https://sputnikarabic.ae/20220926/فنزويلا-تأمل-في-استخدام-الروبل-الروسي-على-نطاق-أوسع-في-المنتجعات-السياحية--1068237730.html
فنزويلا تأمل في استخدام الروبل الروسي على نطاق أوسع في المنتجعات السياحية
فنزويلا تأمل في استخدام الروبل الروسي على نطاق أوسع في المنتجعات السياحية
قال وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن فنزويلا ترحب بالاستخدام الأوسع للروبل في منتجعاتها وتأمل أن تنتعش التدفقات السياحية من روسيا في المستقبل القريب. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T02:16+0000
2022-09-26T02:16+0000
2022-09-26T02:16+0000
روسيا
الروبل
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فاريا لـ"سبوتنيك" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ليس سرا أن روسيا تسعى إلى توسيع استخدام الروبل، وإحضاره إلى بلدان أخرى. أما بالنسبة لفنزويلا، فإن هذا سيفيد تنمية سياحتنا، لأنه، كما نعلم، يسافر مئات السياح الروس إلى جزيرة مارغريتا".وأشار الوزير إلى أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات الفنزويلية بالآلاف.وتابع: "تم تعليق هذه العملية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تمنع روسيا من استخدام الطرق المعتادة لإرسال الطائرات إلى قارتنا"، مضيفا: "سيتم إعادة تشغيلها، فهذا سيساعد بشكل كبير في تطوير السياحة في بلدنا".وتعطلت تدفقات السياح في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على ذلك، في فبراير 2022، أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الخاصة للبلاد في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220616/فنزويلا-تريد-التعامل-مع-روسيا-بالعملات-الوطنية-الروبل-والبوليفار--1063747376.html
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روسيا, الروبل
فنزويلا تأمل في استخدام الروبل الروسي على نطاق أوسع في المنتجعات السياحية
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قال وزير الخارجية الفنزويلي، كارلوس فاريا، إن فنزويلا ترحب بالاستخدام الأوسع للروبل في منتجعاتها وتأمل أن تنتعش التدفقات السياحية من روسيا في المستقبل القريب.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال فاريا لـ"سبوتنيك" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "ليس سرا أن روسيا تسعى إلى توسيع استخدام الروبل، وإحضاره إلى بلدان أخرى. أما بالنسبة لفنزويلا، فإن هذا سيفيد تنمية سياحتنا، لأنه، كما نعلم، يسافر مئات السياح الروس إلى جزيرة مارغريتا".
وأشار الوزير إلى أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات الفنزويلية بالآلاف.
وتابع: "تم تعليق هذه العملية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تمنع روسيا من استخدام الطرق المعتادة لإرسال الطائرات إلى قارتنا"، مضيفا: "سيتم إعادة تشغيلها، فهذا سيساعد بشكل كبير في تطوير السياحة في بلدنا".
وتعطلت تدفقات السياح في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على ذلك، في فبراير 2022، أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي
أمام جميع الرحلات الجوية الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الخاصة للبلاد في أوكرانيا.