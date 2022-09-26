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https://sputnikarabic.ae/20220926/قراصنة-روس-يكشفون-بيانات-آلاف-العملاء-الأوكرانيين-العاملين-في-بعثات-دبلوماسية-حول-العالم--1068247221.html
قراصنة روس يكشفون بيانات آلاف العملاء الأوكرانيين العاملين في بعثات دبلوماسية حول العالم
قراصنة روس يكشفون بيانات آلاف العملاء الأوكرانيين العاملين في بعثات دبلوماسية حول العالم
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، أن مجموعة من القراصنة الروس "راهديت" نشرت بيانات لأكثر من 1.5 ألف عميل في الاستخبارات الأوكرانية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:32+0000
2022-09-26T08:32+0000
روسيا
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وتشمل قائمة الأسماء بيانات ممثلي المخابرات الذين يعملون تحت غطاء السفارات في أكثر من عشرين دولة وبينها شخصيات تعمل في دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وأذربيجان والأرجنتين والمجر واليونان والعراق وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وغيرها.كما تم نشر بيانات ضباط المخابرات الأوكرانيين العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ورفعوا السرية عن أكثر من 40 موقعًا فيه معلومات عن الوحدات الأوكرانية الخاصة.كما أوضح القراصة أنهم تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات موظفي وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، حيث تم مقارنتها ووجدوا تطابق. وشرت مجموعة "راهديت"مسبقًا معلومات حول أعضاء الخدمات الخاصة الأوكرانية في المجال العام وبيانات 700 موظف في إدارة أمن الدولة.
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روسيا

قراصنة روس يكشفون بيانات آلاف العملاء الأوكرانيين العاملين في بعثات دبلوماسية حول العالم

08:32 GMT 26.09.2022
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الإثنين، أن مجموعة من القراصنة الروس "راهديت" نشرت بيانات لأكثر من 1.5 ألف عميل في الاستخبارات الأوكرانية.
وتشمل قائمة الأسماء بيانات ممثلي المخابرات الذين يعملون تحت غطاء السفارات في أكثر من عشرين دولة وبينها شخصيات تعمل في دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وأذربيجان والأرجنتين والمجر واليونان والعراق وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وغيرها.
كما تم نشر بيانات ضباط المخابرات الأوكرانيين العاملين في مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ورفعوا السرية عن أكثر من 40 موقعًا فيه معلومات عن الوحدات الأوكرانية الخاصة.
كما أوضح القراصة أنهم تمكنوا من الوصول إلى قاعدة بيانات موظفي وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، حيث تم مقارنتها ووجدوا تطابق.
وشرت مجموعة "راهديت"مسبقًا معلومات حول أعضاء الخدمات الخاصة الأوكرانية في المجال العام وبيانات 700 موظف في إدارة أمن الدولة.
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