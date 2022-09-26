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https://sputnikarabic.ae/20220926/قطار-الشحن-بين-الصين-وكوريا-الشمالية-يستأنف-عمله-بعد-توقف-دام-5-أشهر-1068273025.html
قطار الشحن بين الصين وكوريا الشمالية يستأنف عمله بعد توقف دام 5 أشهر
قطار الشحن بين الصين وكوريا الشمالية يستأنف عمله بعد توقف دام 5 أشهر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن استئناف قطار الشحن بين بكين وكوريا الشمالية عمله، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب قيود فيروس "كورونا" المستجد. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:38+0000
2022-09-26T13:38+0000
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وتم تعليق العمل بالقطار في 29 نيسان/ أبريل بسبب جائحة (كوفيد-19)، لكن تم استئناف خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية، بعد إجراء مشاورات ودية بين الطرفين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن الصين وكوريا الشمالية سيواصلان تعزيز التنسيق لضمان التشغيل الآمن والمستقر للسكك الحديدية، وتقديم مساهمات للعلاقات الثنائية.وتم التقاط صور لقطار الشحن المحمّل بالبضائع، صباح اليوم الاثنين، وهو يعبر جسر الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، الذي يربط بين داندونغ في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، وسينويغو في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأفاد مصدر مطلع على التجارة عبر الحدود في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الاثنين، إنه بعد استئناف عمليات قطار الشحن مباشرة، تم نقل البضائع الضرورية، مثل الأدوية.ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة في داندونغ بالصين منذ منتصف يوليو/ تموز، فيما أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على (كوفيد-19) في 10 أغسطس/ آب.
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الصين, كوريا الشمالية, العالم
الصين, كوريا الشمالية, العالم

قطار الشحن بين الصين وكوريا الشمالية يستأنف عمله بعد توقف دام 5 أشهر

13:38 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERقطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
© AFP 2022 / GREG BAKER
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن استئناف قطار الشحن بين بكين وكوريا الشمالية عمله، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب قيود فيروس "كورونا" المستجد.
وتم تعليق العمل بالقطار في 29 نيسان/ أبريل بسبب جائحة (كوفيد-19)، لكن تم استئناف خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية، بعد إجراء مشاورات ودية بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن الصين وكوريا الشمالية سيواصلان تعزيز التنسيق لضمان التشغيل الآمن والمستقر للسكك الحديدية، وتقديم مساهمات للعلاقات الثنائية.
وتم التقاط صور لقطار الشحن المحمّل بالبضائع، صباح اليوم الاثنين، وهو يعبر جسر الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، الذي يربط بين داندونغ في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، وسينويغو في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأفاد مصدر مطلع على التجارة عبر الحدود في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الاثنين، إنه بعد استئناف عمليات قطار الشحن مباشرة، تم نقل البضائع الضرورية، مثل الأدوية.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة في داندونغ بالصين منذ منتصف يوليو/ تموز، فيما أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على (كوفيد-19) في 10 أغسطس/ آب.
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