قطار الشحن بين الصين وكوريا الشمالية يستأنف عمله بعد توقف دام 5 أشهر
© AFP 2022 / GREG BAKERقطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019
© AFP 2022 / GREG BAKER
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن استئناف قطار الشحن بين بكين وكوريا الشمالية عمله، وذلك بعد توقف دام 5 أشهر بسبب قيود فيروس "كورونا" المستجد.
وتم تعليق العمل بالقطار في 29 نيسان/ أبريل بسبب جائحة (كوفيد-19)، لكن تم استئناف خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية، بعد إجراء مشاورات ودية بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن الصين وكوريا الشمالية سيواصلان تعزيز التنسيق لضمان التشغيل الآمن والمستقر للسكك الحديدية، وتقديم مساهمات للعلاقات الثنائية.
وتم التقاط صور لقطار الشحن المحمّل بالبضائع، صباح اليوم الاثنين، وهو يعبر جسر الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، الذي يربط بين داندونغ في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، وسينويغو في كوريا الشمالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
North Korea and China have resumed a freight train service following a five-month hiatus, South Korean officials https://t.co/OpzsBUqK8F comes as the...#Agency #Hope #Media #Railroad #University— Trucker World (@truckerworld) September 26, 2022
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وأفاد مصدر مطلع على التجارة عبر الحدود في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الاثنين، إنه بعد استئناف عمليات قطار الشحن مباشرة، تم نقل البضائع الضرورية، مثل الأدوية.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة في داندونغ بالصين منذ منتصف يوليو/ تموز، فيما أعلنت كوريا الشمالية الانتصار على (كوفيد-19) في 10 أغسطس/ آب.