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كندا تعلن تعزيز عمليات قواتها الجوية في أوروبا لدعم كييف
كندا تعلن تعزيز عمليات قواتها الجوية في أوروبا لدعم كييف
أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الملكية الكندية ستعزز عملياتها للتنقل الجوي في أوروبا من أجل "دعم كييف في خضم العملية العسكرية... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:15+0000
2022-09-26T15:15+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند اليوم أن القوات الجوية الملكية الكندية تعزز عملياتها للتنقل الجوي المتمركزة في أوروبا حيث تقوم بمهام مستمرة هناك وحول العالم".وذكر البيان أن كندا تخطط لإضافة طائرة "سي سي- 130 جيه هيركليز" ثالثة إلى مفرزة مقرها في بريستويك، اسكتلندا، بالإضافة إلى نشر أفراد دعم إضافيين.وأضاف البيان أن مفرزة القوات الجوية الملكية الكندية في اسكتلندا ستضم نحو 55 فردا من القوات الجوية الكندية وسيخضع العدد للتغيير وفقا لإيقاع العمليات.من المتوقع أن يؤدي تعزيز عمليات القوات المسلحة الكندية من اسكتلندا إلى زيادة قدرة كندا على دعم مهامها في أوروبا، بما في ذلك تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا للبيان.وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في البيان: "من خلال تسليم المساعدات العسكرية المتجهة إلى أوكرانيا والتي تبرعت بها كندا والحلفاء والشركاء، تقدم كندا مساهمة قيمة في الدفاع عن أوكرانيا".وتابعت: "إعلان اليوم سيمكن كندا من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية المتجهة إلى أوكرانيا، ومع استمرار أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، تظل هذه المهمة حاسمة".
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أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
أخبار أوكرانيا, أخبار كندا

كندا تعلن تعزيز عمليات قواتها الجوية في أوروبا لدعم كييف

15:15 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / PEDRO PARDOالقوات الجوية الملكية الكندية
القوات الجوية الملكية الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / PEDRO PARDO
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الملكية الكندية ستعزز عملياتها للتنقل الجوي في أوروبا من أجل "دعم كييف في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند اليوم أن القوات الجوية الملكية الكندية تعزز عملياتها للتنقل الجوي المتمركزة في أوروبا حيث تقوم بمهام مستمرة هناك وحول العالم".
وذكر البيان أن كندا تخطط لإضافة طائرة "سي سي- 130 جيه هيركليز" ثالثة إلى مفرزة مقرها في بريستويك، اسكتلندا، بالإضافة إلى نشر أفراد دعم إضافيين.
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وأضاف البيان أن مفرزة القوات الجوية الملكية الكندية في اسكتلندا ستضم نحو 55 فردا من القوات الجوية الكندية وسيخضع العدد للتغيير وفقا لإيقاع العمليات.
من المتوقع أن يؤدي تعزيز عمليات القوات المسلحة الكندية من اسكتلندا إلى زيادة قدرة كندا على دعم مهامها في أوروبا، بما في ذلك تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا للبيان.
وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في البيان: "من خلال تسليم المساعدات العسكرية المتجهة إلى أوكرانيا والتي تبرعت بها كندا والحلفاء والشركاء، تقدم كندا مساهمة قيمة في الدفاع عن أوكرانيا".
وتابعت: "إعلان اليوم سيمكن كندا من تقديم المزيد من المساعدات العسكرية المتجهة إلى أوكرانيا، ومع استمرار أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، تظل هذه المهمة حاسمة".
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