https://sputnikarabic.ae/20220926/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مركز-استفتاء-بمدرسة-في-روبيجني-ولا-خسائر-في-الأرواح-1068238718.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف مركز استفتاء بمدرسة في روبيجني.. ولا خسائر في الأرواح
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف مركز استفتاء بمدرسة في روبيجني.. ولا خسائر في الأرواح
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافشينكو، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدرسة روبيجني، حيث يوجد... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T06:22+0000
2022-09-26T06:22+0000
2022-09-26T06:22+0000
العالم
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وقالت إيلينا كرافشينكو لوكالة "سبوتنيك": "قوات الأمن الأوكرانية أطلقت صواريخ على مدرسة في روبيجني، حيث يوجد مركز اقتراع، وأصابت الصواريخ مبنى المدرسة".وأضافت كرافشينكو: "في مدينة روبيجني، تعرضنا للقصف ليلاً وأصابت ست قذائف أحد مراكزنا، فقررنا نقل جميع اللجان إلى مواقع احتياطية".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك: القوات الأوكرانية تقصف مركز استفتاء بمدرسة في روبيجني.. ولا خسائر في الأرواح
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أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافشينكو، صباح اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدرسة روبيجني، حيث يوجد مركز استفتاء بشأن الانضمام لروسيا.
وقالت إيلينا كرافشينكو لوكالة "سبوتنيك": "قوات الأمن الأوكرانية أطلقت صواريخ على مدرسة في روبيجني، حيث يوجد مركز اقتراع، وأصابت الصواريخ مبنى المدرسة".
وأضافت كرافشينكو: "في مدينة روبيجني، تعرضنا للقصف ليلاً وأصابت ست قذائف أحد مراكزنا، فقررنا نقل جميع اللجان إلى مواقع احتياطية".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.