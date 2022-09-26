https://sputnikarabic.ae/20220926/ما-هي-خطورة-تحرك-حصوات-المرارة-ومتى-يلجأ-الأطباء-لإزالتها-1068294173.html
ما هي أسباب تكون حصوات المرارة ومتى يقرر الأطباء إزالتها جراحيا؟
ما هي أسباب تكون حصوات المرارة ومتى يقرر الأطباء إزالتها جراحيا؟
حذر طبيب مصري من بعض الممارسات التي تؤدي إلى تكون حصوات الكلى خاصة عند السيدات، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتسبب في انسداد قناة البنكرياس عندما تتحرك. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T20:51+0000
2022-09-26T20:51+0000
2022-09-26T20:51+0000
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مصر
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وقال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني بالقاهرة، إن تكون حصوات المرارة تمثل حالة مرضية شائعة تكون أكثر انتشارا عند النساء، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.ولفت موافي إلى أن احتمالات تكون حصوات المرارة تزداد لدى الأشخاص الذين يتناولون أنواعا مختلفة من الأدوية دون استشارة الطبيب، إضافة إلى الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة من تجاهل المخاطر التي يمكن أن تسببها حصوات المرارة، مشيرا إلى أنها يمكن تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.ولفت إلى أن إهمال علاج حصوات المرارة مبكرا يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية تتطلب إزالة المرارة بعملية جراحية.وأوضح حسام موافي أن عملية استئصال المرارة يتم اللجوء إليها في حالة الإصابة ببعض الأمراض التي تشمل الالتهابات وتكون الحصوات أو حتى انسداد القنوات المرارية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/مستشفى-كويتي-يجري-أكثر-من-100-عملية-جراحية-باستخدام-الروبوت-الجراحي-1066662274.html
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منوعات, مصر
ما هي أسباب تكون حصوات المرارة ومتى يقرر الأطباء إزالتها جراحيا؟
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حذر طبيب مصري من بعض الممارسات التي تؤدي إلى تكون حصوات الكلى خاصة عند السيدات، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتسبب في انسداد قناة البنكرياس عندما تتحرك.
وقال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني بالقاهرة، إن تكون حصوات المرارة تمثل حالة مرضية شائعة تكون أكثر انتشارا عند النساء، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية.
ولفت موافي إلى أن احتمالات تكون حصوات المرارة تزداد لدى الأشخاص الذين يتناولون أنواعا مختلفة من الأدوية دون استشارة الطبيب، إضافة إلى الحوامل وأصحاب الوزن الزائد.
وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة من تجاهل المخاطر
التي يمكن أن تسببها حصوات المرارة، مشيرا إلى أنها يمكن تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة.
ولفت إلى أن إهمال علاج حصوات المرارة مبكرا يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية تتطلب إزالة المرارة بعملية جراحية.
وأوضح حسام موافي أن عملية استئصال المرارة يتم اللجوء إليها في حالة الإصابة ببعض الأمراض
التي تشمل الالتهابات وتكون الحصوات أو حتى انسداد القنوات المرارية.