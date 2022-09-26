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https://sputnikarabic.ae/20220926/مباحثات-إماراتية-جزائرية-بشأن-تحديات-الطاقة-والأمن-الغذائي-1068259892.html
مباحثات إماراتية جزائرية بشأن تحديات الطاقة والأمن الغذائي
مباحثات إماراتية جزائرية بشأن تحديات الطاقة والأمن الغذائي
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بشأن تحديات سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي إقليميا ودوليا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:22+0000
2022-09-26T11:22+0000
الجزائر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء هذا خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.وقالت الوكالة إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة.واستعرض الوزيران قضايا مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، ومنها تغير المناخ وتحديات سلاسل إمدادات الطاقة والأمن الغذائي، بحسب الوكالة.وناقش الوزيران الإماراتي والجزائري الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20211004/لعمامرة-يناقش-مع-مسؤولي-الاتحاد-الأفريقي-أزمات-القارة-1050337364.html
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الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مباحثات إماراتية جزائرية بشأن تحديات الطاقة والأمن الغذائي

11:22 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belouosov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belouosov
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، بشأن تحديات سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي إقليميا ودوليا.
جاء هذا خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.
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وقالت الوكالة إن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة.
واستعرض الوزيران قضايا مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، ومنها تغير المناخ وتحديات سلاسل إمدادات الطاقة والأمن الغذائي، بحسب الوكالة.
وناقش الوزيران الإماراتي والجزائري الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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