https://sputnikarabic.ae/20220926/مجلة-أمريكية-لا-ينبغي-لأحد-أن-يفرقع-الشمبانيا-العقوبات-ضد-روسيا-ضربت-الغرب-ووضعته-في-الزاوية-1068287566.html

مجلة أمريكية: لا ينبغي لأحد أن "يفرقع الشمبانيا" العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب ووضعته "في الزاوية"

مجلة أمريكية: لا ينبغي لأحد أن "يفرقع الشمبانيا" العقوبات ضد روسيا ضربت الغرب ووضعته "في الزاوية"

نشر كاتب أمريكي مقالا أشار فيه إلى أن العقوبات المتكررة ضد قطاع الطاقة الروسي سيؤثر في نهاية الأمر على الغرب، داعيا الجميع إلى عدم الاحتفال بانخفاض الأسعار... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T17:46+0000

2022-09-26T17:46+0000

2022-09-26T17:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101542/63/1015426332_0:127:3083:1861_1920x0_80_0_0_10fa13ab5f9c22f02093f34b4b4914fd.jpg

وأكد الكاتب في العمود الدولي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، دانييل ديبيتريس، أن العقوبات المعادية لروسيا ستضر الغرب نفسه، حيث أشار إلى أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط عالميا، إلا أنه "لا ينبغي لأحد أن (يفرقع) الشمبانيا (فرحا) حتى الآن". لأن سوق النفط العالمي عرضة للتقلبات ويمكنه اختراق التوقعات المتفائلة في غضون أيام".وأشار الكاتب إلى أن المحاولات المستمرة للحد من دخل روسيا من إمدادات الطاقة، قد أثرت بشكل مباشر على شركات التأمين الأوروبية، والتي كانت تعمل على تأمين وتمويل نقل النفط الروسي عن طريق البحر، حيث منعت من ذلك، مع فكرة طرح سقف على أسعار النفط الروسي.ونوه الكاتب إلى أنه على الرغم من كل ذلك، إلا أن هذه الإجراءات والعقوبات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة وبقية العالم.وأشار الكاتب إلى أنه في الوقت الذي تستطع فيه موسكو بيع نفطها لأسواق ومشترين آخرين، "فمن غير المرجح أن يتمكن المنتجون البديلون (للنفط والغاز) من تعويض (الغرب) خسارة الصادرات الروسية".ولخص الكاتب دانيال ديبيتريس فكرته بعبارة في نهاية مقاله؛ "حاصر الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون أنفسهم في الزاوية".

https://sputnikarabic.ae/20220926/وكالة-عملات-مجموعة-السبع-تقلبت-أكثر-من-نظيراتها-الأسواق-الناشئة-تبتعد-عن-الدولار-1068264270.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد