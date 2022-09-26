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https://sputnikarabic.ae/20220926/مجلس-الأمن-البيلاروسي-طائرات-الناتو-تحلق-على-طول-الحدود-البيلاروسية-30-مرة-في-الأسبوع-1068238032.html
مجلس الأمن البيلاروسي: طائرات الناتو تحلق على طول الحدود البيلاروسية 30 مرة في الأسبوع
مجلس الأمن البيلاروسي: طائرات الناتو تحلق على طول الحدود البيلاروسية 30 مرة في الأسبوع
قال وزير خارجية مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، يوم الأحد إن طائرات الناتو تقوم أسبوعيا بحوالي 30-35 رحلة استطلاع على طول حدود بيلاروسيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T03:46+0000
2022-09-26T03:46+0000
الناتو
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. قال فولفوفيتش لإذاعة "بيلاروسيا 1": "اليوم وحده، تم تسجيل أربع رحلات لطائرات الاستطلاع على طول حدود بيلاروسيا".وأضاف: "في غضون أسبوع، تجاوز [عدد الرحلات الجوية] 30-35 طلعة جوية من طائرات الاستطلاع".وأشار فولفوفيتش إلى أن الناتو زاد من عدد التدريبات في المنطقة الأوروبية.وقال فولفوفيتش إنه حتى اليوم، يتم نشر حوالي 35000 جندي من الناتو في أوروبا الشرقية، في حين يتجاوز عدد الطائرات 2000 وحدة، مضيفا أن هناك 15 سفينة حربية في مياه البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق، بما في ذلك غواصتان نوويتان وحاملة طائرات واحدة وأكثر من 300 صاروخ كروز بحري وجوي.
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الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

مجلس الأمن البيلاروسي: طائرات الناتو تحلق على طول الحدود البيلاروسية 30 مرة في الأسبوع

03:46 GMT 26.09.2022
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طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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قال وزير خارجية مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، يوم الأحد إن طائرات الناتو تقوم أسبوعيا بحوالي 30-35 رحلة استطلاع على طول حدود بيلاروسيا.
مينسك - سبوتنيك. قال فولفوفيتش لإذاعة "بيلاروسيا 1": "اليوم وحده، تم تسجيل أربع رحلات لطائرات الاستطلاع على طول حدود بيلاروسيا".
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وأضاف: "في غضون أسبوع، تجاوز [عدد الرحلات الجوية] 30-35 طلعة جوية من طائرات الاستطلاع".
وأشار فولفوفيتش إلى أن الناتو زاد من عدد التدريبات في المنطقة الأوروبية.
وقال فولفوفيتش إنه حتى اليوم، يتم نشر حوالي 35000 جندي من الناتو في أوروبا الشرقية، في حين يتجاوز عدد الطائرات 2000 وحدة، مضيفا أن هناك 15 سفينة حربية في مياه البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق، بما في ذلك غواصتان نوويتان وحاملة طائرات واحدة وأكثر من 300 صاروخ كروز بحري وجوي.
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