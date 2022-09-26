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https://sputnikarabic.ae/20220926/محمد-الحلبوسي-يعلن-استقالته-والبرلمان-العراقي-يحدد-موعدا-للتصويت-على-القرار-1068270705.html
محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار
محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار
يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:09+0000
2022-09-26T13:09+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.وكان قد أعلن محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي.وبحسب "شفق نيوز" العراقية، طالب الحلبوسي بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-البرلمان-العراقي-يجري-مباحثات-مع-ممثل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1068264730.html
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العالم العربي
العالم العربي

محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار

13:09 GMT 26.09.2022
© ESSAM AL-SUDANIرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© ESSAM AL-SUDANI
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يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
بغداد - سبوتنيك. وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.

"جلسة أعمال يوم الأربعاء، تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وثانيا: انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي
مجلس النواب العراقي
وكان قد أعلن محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي.
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
12:21 GMT
وبحسب "شفق نيوز" العراقية، طالب الحلبوسي بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري.
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