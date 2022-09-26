https://sputnikarabic.ae/20220926/محمد-الحلبوسي-يعلن-استقالته-والبرلمان-العراقي-يحدد-موعدا-للتصويت-على-القرار-1068270705.html
محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار
محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار
يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:09+0000
2022-09-26T13:09+0000
2022-09-26T13:09+0000
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.وكان قد أعلن محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي.وبحسب "شفق نيوز" العراقية، طالب الحلبوسي بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-البرلمان-العراقي-يجري-مباحثات-مع-ممثل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1068264730.html
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العالم العربي
محمد الحلبوسي يعلن استقالته والبرلمان العراقي يحدد موعدا للتصويت على القرار
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يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
بغداد - سبوتنيك. وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.
"جلسة أعمال يوم الأربعاء، تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه، وثانيا: انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".
وكان قد أعلن محمد الحلبوسي
، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي.
وبحسب "شفق نيوز" العراقية، طالب الحلبوسي بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري.