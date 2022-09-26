عربي
https://sputnikarabic.ae/20220926/مدرب-محمد-بن-سلمان-يروي-تفاصيل-تعليمه-لعبة-الكاراتيه-ووصوله-إلى-الحزام-البني-1068254260.html
مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني
مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني
روى صالح العريض، مدرب رياضة الكاراتيه في السعودية، تفاصيل الفترة التي كان يشرف فيها على تدريب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما كان صغيرا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:04+0000
2022-09-26T10:04+0000
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065481389_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_1dc747053cb7a7849c4b5e84807ff782.jpg
وقال العريض في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية السعودية، إنه نال شرف تدريب الأمير محمد وأمراء آخرين، فيهم الأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير نايف بن سلمان والأمير بندر بن سلمان والأمير راكان بن سلمان، حين كانوا صغارا.وأضاف "الحقيقة شاركنا معهم تقريبا 5 سنوات كتدريب كاراتيه وكذلك مشرفين على برامج رياضية ثانية.. كان التدريب في القصر وكان معهم (الأمراء) بعض الزملاء يتدربون معهم".وتابع "التدريب كان مثل ما يقولون جد جد.. وكان سمو الأمير حريصا جدا على التدريب في قضية الأداء حتى أنه بعد فترة تطورَ، فقال الأمير الله يذكره بالخير أبغى أحد يدربني على الأسلحة، تعرف لعبة الجوجيتسو ولعبة السيوف (الدفاع عن النفس ضد الأسلحة).. وصل الحزام البني وبعد ما سافر على أمريكا أعتقد أنه أخذ الحزام الأسود".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065481389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39607adbbdc3fbf591077faa9df3f914.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم

مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني

10:04 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع "ذا لاين"، 10 يناير/ كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، معلنا عن مشروع ذا لاين، 10 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
روى صالح العريض، مدرب رياضة الكاراتيه في السعودية، تفاصيل الفترة التي كان يشرف فيها على تدريب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما كان صغيرا.
وقال العريض في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية السعودية، إنه نال شرف تدريب الأمير محمد وأمراء آخرين، فيهم الأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير نايف بن سلمان والأمير بندر بن سلمان والأمير راكان بن سلمان، حين كانوا صغارا.
وأضاف "الحقيقة شاركنا معهم تقريبا 5 سنوات كتدريب كاراتيه وكذلك مشرفين على برامج رياضية ثانية.. كان التدريب في القصر وكان معهم (الأمراء) بعض الزملاء يتدربون معهم".
وتابع "التدريب كان مثل ما يقولون جد جد.. وكان سمو الأمير حريصا جدا على التدريب في قضية الأداء حتى أنه بعد فترة تطورَ، فقال الأمير الله يذكره بالخير أبغى أحد يدربني على الأسلحة، تعرف لعبة الجوجيتسو ولعبة السيوف (الدفاع عن النفس ضد الأسلحة).. وصل الحزام البني وبعد ما سافر على أمريكا أعتقد أنه أخذ الحزام الأسود".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала