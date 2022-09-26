https://sputnikarabic.ae/20220926/مدرب-محمد-بن-سلمان-يروي-تفاصيل-تعليمه-لعبة-الكاراتيه-ووصوله-إلى-الحزام-البني-1068254260.html
مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني
مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني
روى صالح العريض، مدرب رياضة الكاراتيه في السعودية، تفاصيل الفترة التي كان يشرف فيها على تدريب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما كان صغيرا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:04+0000
2022-09-26T10:04+0000
2022-09-26T10:04+0000
العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم
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وقال العريض في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية السعودية، إنه نال شرف تدريب الأمير محمد وأمراء آخرين، فيهم الأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير نايف بن سلمان والأمير بندر بن سلمان والأمير راكان بن سلمان، حين كانوا صغارا.وأضاف "الحقيقة شاركنا معهم تقريبا 5 سنوات كتدريب كاراتيه وكذلك مشرفين على برامج رياضية ثانية.. كان التدريب في القصر وكان معهم (الأمراء) بعض الزملاء يتدربون معهم".وتابع "التدريب كان مثل ما يقولون جد جد.. وكان سمو الأمير حريصا جدا على التدريب في قضية الأداء حتى أنه بعد فترة تطورَ، فقال الأمير الله يذكره بالخير أبغى أحد يدربني على الأسلحة، تعرف لعبة الجوجيتسو ولعبة السيوف (الدفاع عن النفس ضد الأسلحة).. وصل الحزام البني وبعد ما سافر على أمريكا أعتقد أنه أخذ الحزام الأسود".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم
مدرب محمد بن سلمان يروي تفاصيل تعليمه لعبة الكاراتيه ووصوله إلى الحزام البني
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روى صالح العريض، مدرب رياضة الكاراتيه في السعودية، تفاصيل الفترة التي كان يشرف فيها على تدريب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما كان صغيرا.
وقال العريض في مقابلة أجراها على قناة روتانا خليجية السعودية، إنه نال شرف تدريب الأمير محمد وأمراء آخرين، فيهم الأمير تركي بن سلمان والأمير خالد بن سلمان والأمير نايف بن سلمان والأمير بندر بن سلمان والأمير راكان بن سلمان، حين كانوا صغارا.
وأضاف "الحقيقة شاركنا معهم تقريبا 5 سنوات كتدريب كاراتيه وكذلك مشرفين على برامج رياضية ثانية.. كان التدريب في القصر وكان معهم (الأمراء) بعض الزملاء يتدربون معهم".
وتابع "التدريب كان مثل ما يقولون جد جد.. وكان سمو الأمير حريصا جدا على التدريب في قضية الأداء حتى أنه بعد فترة تطورَ، فقال الأمير الله يذكره بالخير أبغى أحد يدربني على الأسلحة، تعرف لعبة الجوجيتسو ولعبة السيوف (الدفاع عن النفس ضد الأسلحة).. وصل الحزام البني وبعد ما سافر على أمريكا أعتقد أنه أخذ الحزام الأسود".