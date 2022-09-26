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https://sputnikarabic.ae/20220926/مدير-روساتوم-كييف-تخلق-تهديدات-للأمن-النووي-1068264425.html
مدير "روساتوم": كييف تخلق تهديدات للأمن النووي
مدير "روساتوم": كييف تخلق تهديدات للأمن النووي
أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، ألكسي ليخاتشيف، أن نظام كييف يشكل تهديدات مباشرة للأمن النووي. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:12+0000
2022-09-26T12:13+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ليخاتشيف خلال الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث قال: "إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".وشدد على أن "هذا تهديد مباشر للسلامة النووية".وبدأت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، وتستمر 4 أيام.
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روسيا
روسيا

مدير "روساتوم": كييف تخلق تهديدات للأمن النووي

12:12 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، ألكسي ليخاتشيف، أن نظام كييف يشكل تهديدات مباشرة للأمن النووي.
وجاءت تصريحات ليخاتشيف خلال الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث قال: "إن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
وشدد على أن "هذا تهديد مباشر للسلامة النووية".
وبدأت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، وتستمر 4 أيام.
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