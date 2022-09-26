https://sputnikarabic.ae/20220926/مراقب-دولي-نظام-زيلينسكي-يستخدم-سياسة-الفصل-العنصري-بين-الناس-وفقا-لأصلهم-العرقي-1068262165.html
مراقب دولي: نظام زيلينسكي يستخدم سياسة الفصل العنصري بين الناس وفقا لأصلهم العرقي
مراقب دولي: نظام زيلينسكي يستخدم سياسة الفصل العنصري بين الناس وفقا لأصلهم العرقي
شبّه مراقب من جنوب أفريقيا تصرفات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسياسة نظام "الأبارتايد" الذي حكم جمهورية جنوب أفريقيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:27+0000
2022-09-26T11:27+0000
2022-09-26T11:35+0000
العالم
فلاديمير زيلينسكي
مراقب
استفتاء
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وقال رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية لرابطة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خوليكاني موندلي سكوسانا، الذي كان مراقبا أثناء الاستفتاء في منطقة زابوروجيه: "تصرفات فلاديمير زيلينسكي تشبه إلى حد بعيد سياسة الفصل العنصري في جمهورية جنوب إفريقيا: "لديهم نفس التكتيكات ونفس الرعاة".وأضاف سكوسانا: "بالطبع الديكتاتوريون كقاعدة عامة، لا يهتمون برأي الناس العاديين. ونرى أنه (زيلينسكي) يستخدم الأوكرانيين في حملته السياسية الرخيصة. إنه ممثل كوميدي صريح ودمية في يد الغرب. نحن نعتبر إن هناك تشابهاً كبيرا للغاية بين نظام "الأبارتايد" في جنوب إفريقيا ونظام زيلينسكي، فلديهما نفس الرعاة والتكتيكات. إنهم يسعون إلى فصل الناس حسب أصلهم العرقي".وأشار المراقب الدولي إلى أن سكان دونباس، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون، لهم الحق الكامل في تقرير المصير.وأضافت سكوسانا: "يجب فهم أن حقوق الإنسان لم تخلق للأمريكيين فقط، ويجب توافرها بنفس القدر لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون".وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-ألماني-لدى-سكان-دونباس-توجه-بنسبة-100-للانضمام-إلى-روسيا-1068223881.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, فلاديمير زيلينسكي, مراقب, استفتاء
العالم, فلاديمير زيلينسكي, مراقب, استفتاء
مراقب دولي: نظام زيلينسكي يستخدم سياسة الفصل العنصري بين الناس وفقا لأصلهم العرقي
11:27 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
شبّه مراقب من جنوب أفريقيا تصرفات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسياسة نظام "الأبارتايد" الذي حكم جمهورية جنوب أفريقيا.
وقال رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية لرابطة الشباب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خوليكاني موندلي سكوسانا، الذي كان مراقبا أثناء الاستفتاء في منطقة زابوروجيه: "تصرفات فلاديمير زيلينسكي تشبه إلى حد بعيد سياسة الفصل العنصري في جمهورية جنوب إفريقيا: "لديهم نفس التكتيكات ونفس الرعاة".
وأضاف سكوسانا: "بالطبع الديكتاتوريون كقاعدة عامة، لا يهتمون برأي الناس العاديين. ونرى أنه (زيلينسكي) يستخدم الأوكرانيين في حملته السياسية الرخيصة. إنه ممثل كوميدي صريح ودمية في يد الغرب. نحن نعتبر إن هناك تشابهاً كبيرا للغاية بين نظام "الأبارتايد" في جنوب إفريقيا ونظام زيلينسكي، فلديهما نفس الرعاة والتكتيكات. إنهم يسعون إلى فصل الناس حسب أصلهم العرقي".
وأشار المراقب الدولي
إلى أن سكان دونباس، وكذلك مناطق زابوروجيه وخيرسون، لهم الحق الكامل في تقرير المصير.
وأضافت سكوسانا: "يجب فهم أن حقوق الإنسان لم تخلق للأمريكيين فقط، ويجب توافرها بنفس القدر لسكان دونباس وزابوروجيه وخيرسون".
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.