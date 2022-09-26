https://sputnikarabic.ae/20220926/مسؤول-تونسي-يكشف-عن-موعد-إعلان-نتائج-الدور-الأول-من-الانتخابات-التشريعية-المقبلة-1068239117.html
مسؤول تونسي يكشف عن موعد إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المقبلة
مسؤول تونسي يكشف عن موعد إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المقبلة
كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن الحالة التي ستؤدي إلى المرور لدور ثان في الانتخابات التشريعية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:02+0000
2022-09-26T07:02+0000
2022-09-26T07:02+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريح لنشرة الأخبار على القناة الوطنية الأولى يوم الأحد، بحسب موقع إذاعة "شمس إف إم".وقال بوعسكر إن تاريخ إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لن يتعدى 20 ديسمبر على أقصى تقدير.وأوضح المسؤول التونسي أنه في حال عدم فوز مرشح بنسبة 50.1 بالمائة من أصوات الناخبين، سيتم الانتقال إلى دور ثان من الانتخابات التشريعية.وأشار إلى أن المرور للدور الثاني سيكون في غضون أسبوعين من تاريخ الإعلان عن نتائج الدور الأول، وهو ما يعني أنه سيكون في شهر يناير/ كانون الثاني أو بداية شهر فبراير/ شباط 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220808/رفض-طعن-حزب-آفاق-تونس-في-النتائج-الأولية-للاستفتاء-على-الدستور-1066154793.html
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أخبار تونس اليوم
مسؤول تونسي يكشف عن موعد إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية المقبلة
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كشف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن الحالة التي ستؤدي إلى المرور لدور ثان في الانتخابات التشريعية.
جاء هذا في تصريح لنشرة الأخبار على القناة الوطنية الأولى يوم الأحد، بحسب موقع إذاعة "شمس إف إم"
.
وقال بوعسكر إن تاريخ إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية
المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لن يتعدى 20 ديسمبر على أقصى تقدير.
وأوضح المسؤول التونسي أنه في حال عدم فوز مرشح بنسبة 50.1 بالمائة من أصوات الناخبين، سيتم الانتقال إلى دور ثان من الانتخابات التشريعية.
وأشار إلى أن المرور للدور الثاني سيكون في غضون أسبوعين من تاريخ الإعلان عن نتائج الدور الأول، وهو ما يعني أنه سيكون في شهر يناير/ كانون الثاني أو بداية شهر فبراير/ شباط 2023.