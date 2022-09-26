https://sputnikarabic.ae/20220926/مسؤول-فلسطيني-الهجرة-الجماعية-نتيجة-سياسات-متبعة-نحملها-للسلطات-اللبنانية-والأنروا-1068289932.html

مسؤول فلسطيني: الهجرة الجماعية نتيجة سياسات متبعة نحملها للسلطات اللبنانية و"الأنروا"

مسؤول فلسطيني: الهجرة الجماعية نتيجة سياسات متبعة نحملها للسلطات اللبنانية و"الأنروا"

أكد العميد سمير أبو عفش، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، أن السلطات اللبنانية و"الأنروا" تتحمل مسؤولية الهجرة الجماعية وقوارب... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T18:10+0000

2022-09-26T18:10+0000

2022-09-26T18:10+0000

أخبار لبنان

مخيمات

مراكز اللاجئين

أوضاع اللاجئين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/51/1045135185_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_921f64454e28edfa5084148e18e0d034.jpg

ووفقا لتصريحات لـ"سبوتنيك"، قال أبو عفش إن "الهجرة الجماعية التي تتم عبر قوارب الموت لا نوافق عليها جملة وتفصيلًا ولكن هي نتيجة سياسات متبعة نحملها للسلطات اللبنانية ولـ"الأنروا" التي لا تقوم بواجبها كاملًا".وأوضح أن "اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعاني الأمرٍّين جراء القوانين غير الإنسانية التي تضعها الدولة اللبنانية، ومنها حرمان الفلسطيني من العمل في 73 مهنة وطبعًا قانون السكن غير الإنساني الذي يحرم الإنسان من تملك سكن أو حتى الإرث".وذكر عفش أن "هذه الهجرة كحالة الانتحار يستغلها تجار الموت لأنها قوارب موت، الزورق الأخير الذي غرق من غير المعقول أن يكون فيه 150 شخصا وسعته 50 شخصا بحد أقصى، وانطلق وسط أجواء عاصفة ولكن تاجر الدم لا يأبه".كما شدد على أن "الموضوع أكبر من الدولة اللبنانية، ولكن عليها واجبا، هو أن تلقي القبض على تجار الدم الذين يأخذون الناس إلى حتفهم، وأن لا تقبل التدخلات لإطلاق سراحهم، نحن نعتبرهم شهداء".وشدد عفش على أنه "على الجانب اللبناني والأمن الاستباقي إيقاف كل تجار الدم، وعلى الأمم المتحدة وكل الدول أن تفك الحصار الاقتصادي عن لبنان وفلسطين، وأن تفك الحصار عن هذه البلاد وأن تعطي لبنان حقه باستخراج حقه ونفطه ومن الممكن عندها أن يكون لدينا أمل".هذا وارتفعت وتيرة الهجرة غير الشرعية من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مع استفحال الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.وبحسب وكالة "الأنروا"، فإن 86% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تقدر ب 80%، فيما أكثر من 80% من أطفال اللاجئين الفلسطينيين الرضع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء الصحي.وعلى الرغم من كوارث غرق القوارب والمخاطر التي تحف الهجرة بقوارب صغيرة غير مجهزة إلا أن مواطنين لبنانيين ولاجئين فلسطينيين وسوريين يحاولون الهرب إلى الدول الأوروبية طمعًا في حياة كريمة.طالع أيضا: قرار يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. وقوى محلية تصفه بـ"التوطين المقنع"

https://sputnikarabic.ae/20220616/المفوض-العام-للأونروا-86-بالمئة-من-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-تحت-خط-الفقر-1063700968.html

https://sputnikarabic.ae/20211213/أجواء-التوتر-تسود-مخيمات-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-بعد-مقتل-4-عناصر-لـحماس--1053876007.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, مخيمات, مراكز اللاجئين, أوضاع اللاجئين