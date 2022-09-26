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معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
أصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:47+0000
2022-09-26T10:47+0000
انفوجرافيك
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وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"

10:47 GMT 26.09.2022
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أصبحت "جي - 20" أخطر طائرة محلية الصنع تنتجها الصين لتواكب مقاتلات الهيمنة الجوية الأخرى في العالم، ويطلق عليها "النسر الأسود"، حسبما ذكر موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
وتم تصميم الطائرة لتجمع العديد من صفات مقاتلات الجيلين الرابع والخامس معا، وأبرزها الهيكل الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير، إضافة إلى الصفات الشبحية، التي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية.
معلومات عن مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي
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