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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/مع-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-هل-تتوقع-أن-يعترف-الغرب-بحق-السكان-في-تقرير-المصير؟-1068251521.html
مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟
مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟
26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T09:38+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы
مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟
09:38 GMT 26.09.2022
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عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:51 GMT
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
07:28 GMT
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