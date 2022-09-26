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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/مع-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-هل-تتوقع-أن-يعترف-الغرب-بحق-السكان-في-تقرير-المصير؟-1068251521.html
مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟
مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟
26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T09:38+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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استطلاعات الرأي, опросы
استطلاعات الرأي, опросы

مع استفتاء الانضمام إلى روسيا.. هل تتوقع أن يعترف الغرب بحق السكان في تقرير المصير؟

09:38 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا
عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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