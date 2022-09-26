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https://sputnikarabic.ae/20220926/ميشيل-دعبول-يحصد-المركز-الأول-في-بطولة-أرنولد-كلاسيك-لكمال-الأجسام-فيديو--1068293883.html
ميشيل دعبول يحصد المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام... فيديو
ميشيل دعبول يحصد المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام... فيديو
حصد البطل السوري ميشيل دعبول المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، ليتأهل بذلك للمشاركة في بطولة "مستر أولمبيا العالمية". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T20:19+0000
2022-09-26T20:19+0000
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وتوج دعبول بالمركز الأول خلال بطولة "أرنولد كلاسيك" ضمن صنف "classique physique"، متفوقا على عدد من الأبطال العالميين على رأسهم، كريستيان زاغريلا وويسلي فيسير.وحصول دعبول على المركز الأول يؤهله للمشاركة في بطولة "مستر أولمبيا العالمية"، التي ستقام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وكان دعبول قد حصد أول ذهبية له في البطولة في عام 2021، ليكون أول سوري يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في رياضة كمال الأجسام.
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رياضة, مجتمع, منوعات
رياضة, مجتمع, منوعات

ميشيل دعبول يحصد المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام... فيديو

20:19 GMT 26.09.2022
© Photo / Michael.daboulالبطل السوري ميشيل دعبول، يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة "أرنولد كلاسيك"
البطل السوري ميشيل دعبول، يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة أرنولد كلاسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / Michael.daboul
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حصد البطل السوري ميشيل دعبول المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام، ليتأهل بذلك للمشاركة في بطولة "مستر أولمبيا العالمية".
وتوج دعبول بالمركز الأول خلال بطولة "أرنولد كلاسيك" ضمن صنف "classique physique"، متفوقا على عدد من الأبطال العالميين على رأسهم، كريستيان زاغريلا وويسلي فيسير.
وحصول دعبول على المركز الأول يؤهله للمشاركة في بطولة "مستر أولمبيا العالمية"، التي ستقام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكان دعبول قد حصد أول ذهبية له في البطولة في عام 2021، ليكون أول سوري يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في رياضة كمال الأجسام.
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