https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تبلغ-أكثر-من-86-بنهاية-اليوم-الرابع-1068292370.html
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T19:14+0000
2022-09-26T19:14+0000
2022-09-26T19:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية عقب انتهاء اليوم الرابع من الاستفتاء: "على مدى أربعة أيام، بلغت نسبة المشاركة 86.89%".ووفقا لفيسوتسكي، صوت ما يقرب من مليون ونصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 410 آلاف في مراكز الاقتراع الخارجية.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، بلغت نسبة المشاركة 63.58% من قائمة الناخبين.كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-83-بعد-4-أيام-1068290955.html
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روسيا
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع
19:14 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد إحصاء نتائج أربعة أيام من التصويت 86.89%.
وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية عقب انتهاء اليوم الرابع من الاستفتاء: "على مدى أربعة أيام، بلغت نسبة المشاركة 86.89%".
ووفقا لفيسوتسكي، صوت ما يقرب من مليون ونصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 410 آلاف في مراكز الاقتراع الخارجية.
وقال فيسوتسكي: "صوت في جمهورية دونيتسك الشعبية طوال هذا الوقت 1480905 أشخاص. 411962 شخصًا صوتوا بالفعل في مراكز الاقتراع الخارجية".
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون
، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، بلغت نسبة المشاركة 63.58% من قائمة الناخبين.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات التصويت لليوم الرابع: "وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، بلغت نسبة المشاركة 63.58%".
كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع
، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.