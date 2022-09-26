https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تبلغ-أكثر-من-86-بنهاية-اليوم-الرابع-1068292370.html

نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع

نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية تبلغ أكثر من 86% في نهاية اليوم الرابع

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T19:14+0000

2022-09-26T19:14+0000

2022-09-26T19:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية عقب انتهاء اليوم الرابع من الاستفتاء: "على مدى أربعة أيام، بلغت نسبة المشاركة 86.89%".ووفقا لفيسوتسكي، صوت ما يقرب من مليون ونصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأكثر من 410 آلاف في مراكز الاقتراع الخارجية.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أنه وفقا لنتائج اليوم الرابع من التصويت في الاستفتاء على انضمام مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، بلغت نسبة المشاركة 63.58% من قائمة الناخبين.كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-83-بعد-4-أيام-1068290955.html

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