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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-83-بعد-4-أيام-1068290955.html
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:39+0000
2022-09-26T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html
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روسيا

نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع

18:39 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زابوروجيه: نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد 4 أيام بلغت أكثر من 66%
18:23 GMT
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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