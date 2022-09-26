https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-83-بعد-4-أيام-1068290955.html
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:39+0000
2022-09-26T18:39+0000
2022-09-26T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html
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روسيا
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية تبلغ أكثر من 83% في نهاية اليوم الرابع
18:39 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 19:06 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن إقبال الناخبين في الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية لليوم الرابع على التوالي بلغ 83.61%.
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء عمليات الاستفتاء في اليوم الرابع: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 83.61%".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.