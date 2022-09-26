عربي
https://sputnikarabic.ae/20220926/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-في-خيرسون-بلغت-أكثر-من-50--1068246699.html
نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 50%
نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 50%
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون بلغت أكثر من 50%. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:10+0000
2022-09-26T08:10+0000
العالم
استفتاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125651_0:91:3119:1845_1920x0_80_0_0_f886497e15767f4e204f288dedf0b4ae.jpg
ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين.وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/سلطات-خيرسون-تؤكد-استمرار-الاستفتاء-رغم-الهجوم-الصاروخي-1068207123.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125651_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9bfb8d30354508707c8c2a3f02e3d10d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, استفتاء
العالم, استفتاء

نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 50%

08:10 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون بلغت أكثر من 50%.
ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
سلطات خيرسون تؤكد استمرار الاستفتاء رغم الهجوم الصاروخي
أمس, 09:51 GMT
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала