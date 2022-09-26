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https://sputnikarabic.ae/20220926/هلع-من-لا-شيء-في-البرازيل-مشهد-غريب-يكشف-خبايا-الطبيعة-البشرية-فيديو--1068263159.html
هلع من "لا شيء" في البرازيل.. مشهد غريب يكشف خبايا الطبيعة البشرية... فيديو
هلع من "لا شيء" في البرازيل.. مشهد غريب يكشف خبايا الطبيعة البشرية... فيديو
سجلت عدسات المراقبة في البرازيل مشهدا غريبا، يكشف عن خبايا الطبيعية البشرية "القلقة" في واقعنا الحالي الذي نعيشه اليوم، حيث ظهرت مخاوف المواطنين بطريقة غريبة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:37+0000
2022-09-26T11:37+0000
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وظن بعض رواد مقهى برازيلي أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري، الذين تخطوا بسرعة الطاولات التي كانت قد وضعت على محاذاة الرصيف، ظنوا أن هؤلاء الرياضيين يهربون من حدث جلل وقع خلفهم.وتظهر المشاهد مجموعة من المواطنين يمارسون رياضة الجري، حيث تخطوا طاولات المقهى، الواحد تلو الآخر، الأمر الذي شد انتباه رواد المقهى، حيث ظن بعضهم وجود مشكلة ما جعلت هؤلاء يركضون.واتخذ أحد المواطنين المتواجدين في المقهى قرارا بالهرب من "المجهول"، ليقوم جميع من حول الطاولات باللحاق بالأخير والهرب أيضا من "لا شيء"، في مشهد غريب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.
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نادي الفيديو, مجتمع
نادي الفيديو, مجتمع

هلع من "لا شيء" في البرازيل.. مشهد غريب يكشف خبايا الطبيعة البشرية... فيديو

11:37 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوررياضة الجري
رياضة الجري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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سجلت عدسات المراقبة في البرازيل مشهدا غريبا، يكشف عن خبايا الطبيعية البشرية "القلقة" في واقعنا الحالي الذي نعيشه اليوم، حيث ظهرت مخاوف المواطنين بطريقة غريبة جدا ومثيرة.
وظن بعض رواد مقهى برازيلي أن الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري، الذين تخطوا بسرعة الطاولات التي كانت قد وضعت على محاذاة الرصيف، ظنوا أن هؤلاء الرياضيين يهربون من حدث جلل وقع خلفهم.
وتظهر المشاهد مجموعة من المواطنين يمارسون رياضة الجري، حيث تخطوا طاولات المقهى، الواحد تلو الآخر، الأمر الذي شد انتباه رواد المقهى، حيث ظن بعضهم وجود مشكلة ما جعلت هؤلاء يركضون.
واتخذ أحد المواطنين المتواجدين في المقهى قرارا بالهرب من "المجهول"، ليقوم جميع من حول الطاولات باللحاق بالأخير والهرب أيضا من "لا شيء"، في مشهد غريب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.
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