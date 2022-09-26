https://sputnikarabic.ae/20220926/هل-الرئيس-الفرنسي-صديق-أم-عدو؟-رئيسة-وزراء-بريطانيا-تجيب-1068251628.html
هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب
هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب
لم تعط رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، إجابة حاسمة عما إذا كانت لا تزال غير متأكدة إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T09:39+0000
2022-09-26T09:39+0000
2022-09-26T09:39+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وحين قال لها محاور شبكة "سي.إن.إن": "عندما سئلتِ في الشهر الماضي عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون صديقًا أو عدوًا للمملكة المتحدة، قلتِ إن الأمر لم يتضح بعد. أخبرني ماكرون قبل بضعة أيام إن الأمر واضح بالنسبة له. التقيتِ الرئيس ماكرون للتو هذا الأسبوع. ما هو حكمك؟ هل هو صديقٌ أم عدو؟" ردت تراس بالقول: وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس ماكرون، وأنا أتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220701/وزيرتا-خارجية-بريطانيا-وفرنسا-تناقشان-تهديدات-روسيا-والصين-1064505709.html
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العالم, أخبار فرنسا
هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب
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لم تعط رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، إجابة حاسمة عما إذا كانت لا تزال غير متأكدة إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا".
وحين قال لها محاور شبكة "سي.إن.إن"
: "عندما سئلتِ في الشهر الماضي عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون صديقًا أو عدوًا للمملكة المتحدة، قلتِ إن الأمر لم يتضح بعد. أخبرني ماكرون قبل بضعة أيام إن الأمر واضح بالنسبة له. التقيتِ الرئيس ماكرون للتو هذا الأسبوع. ما هو حكمك؟ هل هو صديقٌ أم عدو؟" ردت تراس بالقول:
"لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحدثنا مرةً أخرى عن القيَم التي نتشاركها مع فرنسا وكيف نعمل معًا بشكل وثيق جدًا في جميع المجالات، على سبيل المثال، التصدي للهجرة غير القانونية، والوقوف في وجه روسيا ودعم الأوكرانيين والعمل معاً في مجال الطاقة".
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس ماكرون، وأنا أتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".