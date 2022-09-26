عربي
https://sputnikarabic.ae/20220926/هل-الرئيس-الفرنسي-صديق-أم-عدو؟-رئيسة-وزراء-بريطانيا-تجيب-1068251628.html
هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب
هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب
لم تعط رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، إجابة حاسمة عما إذا كانت لا تزال غير متأكدة إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T09:39+0000
2022-09-26T09:39+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_1c4e8b388f51e7cc2e3099437119b903.jpg
وحين قال لها محاور شبكة "سي.إن.إن": "عندما سئلتِ في الشهر الماضي عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون صديقًا أو عدوًا للمملكة المتحدة، قلتِ إن الأمر لم يتضح بعد. أخبرني ماكرون قبل بضعة أيام إن الأمر واضح بالنسبة له. التقيتِ الرئيس ماكرون للتو هذا الأسبوع. ما هو حكمك؟ هل هو صديقٌ أم عدو؟" ردت تراس بالقول: وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس ماكرون، وأنا أتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20220701/وزيرتا-خارجية-بريطانيا-وفرنسا-تناقشان-تهديدات-روسيا-والصين-1064505709.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fb6592c00435c246017c8173e3d7824b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

هل الرئيس الفرنسي "صديق أم عدو"؟... رئيسة وزراء بريطانيا تجيب

09:39 GMT 26.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لم تعط رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، إجابة حاسمة عما إذا كانت لا تزال غير متأكدة إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا".
وحين قال لها محاور شبكة "سي.إن.إن": "عندما سئلتِ في الشهر الماضي عما إذا كان الرئيس الفرنسي ماكرون صديقًا أو عدوًا للمملكة المتحدة، قلتِ إن الأمر لم يتضح بعد. أخبرني ماكرون قبل بضعة أيام إن الأمر واضح بالنسبة له. التقيتِ الرئيس ماكرون للتو هذا الأسبوع. ما هو حكمك؟ هل هو صديقٌ أم عدو؟" ردت تراس بالقول:
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
وزيرتا خارجية بريطانيا وفرنسا تناقشان "تهديدات" روسيا والصين
1 يوليو, 13:24 GMT

"لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحدثنا مرةً أخرى عن القيَم التي نتشاركها مع فرنسا وكيف نعمل معًا بشكل وثيق جدًا في جميع المجالات، على سبيل المثال، التصدي للهجرة غير القانونية، والوقوف في وجه روسيا ودعم الأوكرانيين والعمل معاً في مجال الطاقة".

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية: "لقد كان اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس ماكرون، وأنا أتطلع إلى العمل معهم في المستقبل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала