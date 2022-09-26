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https://sputnikarabic.ae/20220926/واتسآب-يختبر-ميزة-تحويل-صور-مستخدميه-إلى-ملصقات-في-الرسائل-1068264995.html
"واتسآب" يختبر ميزة تحويل صور مستخدميه إلى ملصقات في الرسائل
"واتسآب" يختبر ميزة تحويل صور مستخدميه إلى ملصقات في الرسائل
كشفت تقارير مؤخرا أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يسعى لإضافة ميزة تحويل صور مستخدميه إلى ملصقات، من الممكن أن يستخدموها في الرسائل المتبادلة بينهم. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:25+0000
2022-09-26T12:25+0000
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ورصد موقع "وابيتا إنفو" الميزة في الإصدار التجريي المقبل لنسخة "واتسآب" على هواتف "أندرويد"، الذي يحمل رقم "2.22.21.3".وبخلاف إرسال هذه الملصقات داخل الدردشات الفردية أو الجماعية، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" كذلك من تعيين صورهم الرمزية كصورة ملفهم الشخصي الافتراضية.وتوضح لقطات شاشة ثابتة كيف يمكن لمستخدمي "واتسآب" تعيين صورتهم الرمزية لاستخدامها في الملصقات.يشار إلى أن "واتسآب" أضاف ميزات جديدة خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتا إنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
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مجتمع, منوعات

"واتسآب" يختبر ميزة تحويل صور مستخدميه إلى ملصقات في الرسائل

12:25 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج "واتساب"
برنامج واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
برنامج "واتساب"
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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كشفت تقارير مؤخرا أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يسعى لإضافة ميزة تحويل صور مستخدميه إلى ملصقات، من الممكن أن يستخدموها في الرسائل المتبادلة بينهم.
ورصد موقع "وابيتا إنفو" الميزة في الإصدار التجريي المقبل لنسخة "واتسآب" على هواتف "أندرويد"، الذي يحمل رقم "2.22.21.3".
وبخلاف إرسال هذه الملصقات داخل الدردشات الفردية أو الجماعية، سيتمكن مستخدمو "واتسآب" كذلك من تعيين صورهم الرمزية كصورة ملفهم الشخصي الافتراضية.
وتوضح لقطات شاشة ثابتة كيف يمكن لمستخدمي "واتسآب" تعيين صورتهم الرمزية لاستخدامها في الملصقات.
يشار إلى أن "واتسآب" أضاف ميزات جديدة خلال الأشهر الماضية، من أبرزها قدرة مستخدميه على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
كما يختبر التطبيق ميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع "وابيتا إنفو" في الإصدرات التجريبية المبكرة من "واتسآب".
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