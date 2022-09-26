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https://sputnikarabic.ae/20220926/واشنطن-لدينا-خطة-في-حالة-استخدام-روسيا-لأسلحة-نووية-في-أوكرانيا-1068237294.html
واشنطن: لدينا خطة في حالة استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا
واشنطن: لدينا خطة في حالة استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حالة استخدام روسيا بأسلحة نووية في أوكرانيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T00:34+0000
2022-09-26T00:34+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" الأمريكي ردا على سؤال بهذا الصدد إن: "نعم لدينا خطة".وأضاف بلينكن: "نعم، من المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتتعلم منا أن العواقب ستكون رهيبة"، لافتا إلى أنه، "لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا".وقال بلينكن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، إن إيران تراجعت إلى الوراء في المحادثات، وليس هناك أي إشارات لاستعادة سريعة للاتفاق.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال بوتين إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وإن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.وأضاف أن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وأن "هذه ليست مجرد خدعة"، مخاطبا أولئك الذين يحاولون "ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية" قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.رد الغرب على العملية العسكرية بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-الغرب-تجاوز-كل-الخطوط-في-سياسته-المعادية-لروسيا-1068032649.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

واشنطن: لدينا خطة في حالة استخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا

00:34 GMT 26.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة وضعت خطة عمل في حالة استخدام روسيا بأسلحة نووية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" الأمريكي ردا على سؤال بهذا الصدد إن: "نعم لدينا خطة".
وأضاف بلينكن: "نعم، من المهم جدًا أن تسمع موسكو منا مباشرة وتتعلم منا أن العواقب ستكون رهيبة"، لافتا إلى أنه، "لا توجد أي محادثات سرية في الوقت الحالي بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا
21 سبتمبر, 08:00 GMT
وقال بلينكن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، إن إيران تراجعت إلى الوراء في المحادثات، وليس هناك أي إشارات لاستعادة سريعة للاتفاق.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوتين إن الغرب تجاوز كل الخطوط، وإن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.
وأضاف أن جميع وسائل التدمير، بما في ذلك الأسلحة النووية، ستستخدم في حالة تهديد وحدة أراضي روسيا، وأن "هذه ليست مجرد خدعة"، مخاطبا أولئك الذين يحاولون "ابتزاز روسيا الاتحادية بالأسلحة النووية" قائلا: "حركة الرياح يمكن أن تتحول نحوهم".
وفي 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المستقلتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية المكثفة، وفي أعقاب تهديدات كييف وتلويحها بالعودة إلى تطوير أسلحة نووية.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
رد الغرب على العملية العسكرية بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية. أدت العقوبات إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.
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