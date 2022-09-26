https://sputnikarabic.ae/20220926/وزراء-عمل-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-يجتمعون-في-الرياض-1068274354.html
وزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض
وزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض
عُقد اليوم الاثنين الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليج في العاصمة السعودية الرياض. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:58+0000
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وناقش الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بدول المجلس، واستعرضوا أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".واتفق الحضور على إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة قطر، إلى جانب تكليف الفريق بوضع إطار عام للموضوعات المتعلقة مع الدول الموردة للعمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام.وأثنوا على استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم "فيفا 2022"، معتبرين أن "إنجاز تنظيم الدوحة للبطولة الأضخم على مستوى العالم هو فخر لدول المنطقة".كما ثمنوا الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال وحمايتهم، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.ووافق وزراء العمل في دول الخليج على مقترح قطر لإطلاق مبادرة الدوحة للحوار بين دول المنطقة وبلدان غرب آسيا مع دول أفريقيا.وتهدف المبادرة إلى فتح آفاق الحوار بين دول الخليج وغرب آسيا مع دول أفريقيا في إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، وفتح أسواق جديدة، بغرض ضمان استقرار سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب "قنا".
https://sputnikarabic.ae/20220912/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-دعمه-للجهود-الأممية-لتعزيز-الأمن-والاستقرار-في-اليمن-1067642003.html
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أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الكويت اليوم, البحرين, سلطنة عمان
أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الكويت اليوم, البحرين, سلطنة عمان
وزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض
تابعنا عبر
عُقد اليوم الاثنين الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليج في العاصمة السعودية الرياض.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بدول المجلس، واستعرضوا أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية
"قنا".
واتفق الحضور على إعادة تفعيل فريق العمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة قطر، إلى جانب تكليف الفريق بوضع إطار عام للموضوعات المتعلقة مع الدول الموردة للعمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام.
وأثنوا على استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم
"فيفا 2022"، معتبرين أن "إنجاز تنظيم الدوحة للبطولة الأضخم على مستوى العالم هو فخر لدول المنطقة".
كما ثمنوا الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الماضية لتحسين ظروف العمال وحمايتهم، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
ووافق وزراء العمل في دول الخليج على مقترح قطر لإطلاق مبادرة الدوحة للحوار بين دول المنطقة وبلدان غرب آسيا مع دول أفريقيا.
وتهدف المبادرة إلى فتح آفاق الحوار بين دول الخليج وغرب آسيا مع دول أفريقيا في إطار تنويع مصادر استقدام العمالة الوافدة، وفتح أسواق جديدة، بغرض ضمان استقرار سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب "قنا".