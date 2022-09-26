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https://sputnikarabic.ae/20220926/وزير-الخارجية-التركي-لن-تعترف-بضم-الأراضي-الأوكرانية-إلى-روسيا-1068257820.html
وزير الخارجية التركي: لن تعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا
وزير الخارجية التركي: لن تعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده لن تعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا، مثلما رفضت الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:25+0000
2022-09-26T10:25+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
مولود تشاووش أوغلو
استفتاء
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، خلال تصريحات صحيفة اليوم الاثنين على هامش زيارته التي يجريها في طوكيو: "لن نعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا مثلما رفضنا الاعتراف بضم القرم".وأشار أوغلو إلى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدف لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأن وقف إطلاق النار لن يتحقق بدون هذا الاجتماع.وتابع: "هدفنا جمع بوتين وزيلينسكي واتخاذ قرارات على مستوى الزعماء".وشدد وزير خارجية تركيا، على أن "وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يتحقق إلا من خلال اجتماع بين بوتين وزيلينسكي".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بلينكن-العالم-لن-يعترف-بنتائج-الاستفتاء-في-دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-1068237869.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, مولود تشاووش أوغلو, استفتاء
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا, مولود تشاووش أوغلو, استفتاء

وزير الخارجية التركي: لن تعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا

10:25 GMT 26.09.2022
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Petros Giannakouris
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده لن تعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا، مثلما رفضت الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، خلال تصريحات صحيفة اليوم الاثنين على هامش زيارته التي يجريها في طوكيو: "لن نعترف بضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا مثلما رفضنا الاعتراف بضم القرم".
وأشار أوغلو إلى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدف لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأن وقف إطلاق النار لن يتحقق بدون هذا الاجتماع.
وتابع: "هدفنا جمع بوتين وزيلينسكي واتخاذ قرارات على مستوى الزعماء".
وشدد وزير خارجية تركيا، على أن "وقف إطلاق النار في أوكرانيا لن يتحقق إلا من خلال اجتماع بين بوتين وزيلينسكي".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
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