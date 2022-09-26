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https://sputnikarabic.ae/20220926/وزير-النفط-الإيراني-سنعمل-على-تطوير-علاقات-الطاقة-مع-الأصدقاء-مثل-الصين-وروسيا-وسط-عقوبات-اقتصادية-1068258089.html
وزير النفط الإيراني: سنعمل على تطوير علاقات الطاقة مع الأصدقاء مثل الصين وروسيا وسط عقوبات اقتصادية
وزير النفط الإيراني: سنعمل على تطوير علاقات الطاقة مع الأصدقاء مثل الصين وروسيا وسط عقوبات اقتصادية
قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعمل على تطوير علاقات الطاقة مع أصدقاء مثل الصين وروسيا وسط عقوبات اقتصادية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:32+0000
2022-09-26T10:32+0000
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وجاءت تصريحات أوجي خلال زيارته اليابان، لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، المقامة غدا الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ونقلت وسائل الإعلام اليابانية "إن إتش كيه" عن وزير النفط الإيراني قوله: "تعمل إيران على جذب استثمارات من الخارج دون انتظار استعادة الصفقة".ودعا أوجي الشركات اليابانية إلى التفكير في التوسع في السوق الإيرانية، مؤكدا أن بلاده مستعدة بنسبة 100 بالمئة لقبول استثماراتها.ولفت إلى أنه "يمكن لإيران أن تنتج 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويقال إن هذا أعلى من المستويات التي تفاخرت بها البلاد قبل فرض العقوبات"، وفق قوله.وتابع: "لقد تمكنت إيران من زيادة صادراتها من النفط الخام إلى عدة دول، ويُعتقد أنها تشمل الصين".وأشار وزير الطاقة الإيراني، جواد أوجي، في تصريحاته من اليابان إلى أن "إيران وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في شهر يوليو/ تموظ من أجل التعاون في صناعة النفط والغاز".
https://sputnikarabic.ae/20220826/وزير-النفط-الإيراني-طهران-مستعدة-لزيادة-الصادرات-النفطية-فور-رفع-العقوبات-1066881939.html
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إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, العالم
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, العالم

وزير النفط الإيراني: سنعمل على تطوير علاقات الطاقة مع الأصدقاء مثل الصين وروسيا وسط عقوبات اقتصادية

10:32 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / Henghameh FAHIMIناقلة نفط إيرانية
ناقلة نفط إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
ناقلة نفط إيرانية
© AFP 2022 / Henghameh FAHIMI
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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعمل على تطوير علاقات الطاقة مع أصدقاء مثل الصين وروسيا وسط عقوبات اقتصادية.
وجاءت تصريحات أوجي خلال زيارته اليابان، لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، المقامة غدا الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ونقلت وسائل الإعلام اليابانية "إن إتش كيه" عن وزير النفط الإيراني قوله: "تعمل إيران على جذب استثمارات من الخارج دون انتظار استعادة الصفقة".
ودعا أوجي الشركات اليابانية إلى التفكير في التوسع في السوق الإيرانية، مؤكدا أن بلاده مستعدة بنسبة 100 بالمئة لقبول استثماراتها.
ناقلة نفط إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
وزير النفط الإيراني: طهران مستعدة لزيادة الصادرات النفطية فور رفع العقوبات
26 أغسطس, 17:00 GMT
ولفت إلى أنه "يمكن لإيران أن تنتج 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويقال إن هذا أعلى من المستويات التي تفاخرت بها البلاد قبل فرض العقوبات"، وفق قوله.
وتابع: "لقد تمكنت إيران من زيادة صادراتها من النفط الخام إلى عدة دول، ويُعتقد أنها تشمل الصين".
وأشار وزير الطاقة الإيراني، جواد أوجي، في تصريحاته من اليابان إلى أن "إيران وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" في شهر يوليو/ تموظ من أجل التعاون في صناعة النفط والغاز".
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