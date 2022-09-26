https://sputnikarabic.ae/20220926/وزير-خارجية-لوغانسك-محاولة-واشنطن-إبقاء-عالم-أحادي-القطب-أوشكت-على-الانتهاء-1068268510.html
وزير خارجية لوغانسك: محاولة واشنطن إبقاء عالم أحادي القطب أوشكت على الانتهاء
وزير خارجية لوغانسك: محاولة واشنطن إبقاء عالم أحادي القطب أوشكت على الانتهاء
نناقش في هذه الحلقة: مقتل 13 شخصا بإطلاق نار في مدرسة بروسيا؛ اليوم الرابع من الاستفتاء في المناطق المحررة للإنضمام إلى روسيا؛ القوات الأوكرانية تقصف فندقا في... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:55+0000
2022-09-26T12:55+0000
2022-09-26T12:55+0000
راديو
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وزير خارجية لوغانسك: محاولة واشنطن إبقاء عالم أحادي القطب أوشكت على الإنتهاء
وزير خارجية لوغانسك: محاولة واشنطن إبقاء عالم أحادي القطب أوشكت على الإنتهاء
تستمر عملية الاستفتاء في المناطق المحررة للانضمام إلى روسيا، إذ تبدو نسبة المشاركة أكثر من 50% في جميع المناطق حتى الآن.وقالت إيلينا كرافشينكو، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في لوغانسك في تصريح لـ"سبوتنيك":وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا أحد في العالم سيقبل بنتائج هذه الاستفتاءات مهما كانت.وعلق وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف داينيغو على هذا الموضوع، بقوله لـ"سبوتنيك": انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي في روسياأقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في موسكو الأسبوع الثقافي الإماراتي لتعريف الروس بثقافة وتاريخ الإمارات والعادات السائدة والمأكولات الشعبية وطقوس الزواج.عن هذه الفعاليات قال حمد راشد بن علوان الحبسي، نائب سعادة سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، في تصريح لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
وزير خارجية لوغانسك: محاولة واشنطن إبقاء عالم أحادي القطب أوشكت على الانتهاء
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نناقش في هذه الحلقة: مقتل 13 شخصا بإطلاق نار في مدرسة بروسيا؛ اليوم الرابع من الاستفتاء في المناطق المحررة للإنضمام إلى روسيا؛ القوات الأوكرانية تقصف فندقا في خيرسون يقيم فيه صحافيون ومنهم طاقم RT؛ أكثر من 99 ضحية لبنانية وسورية وفلسطينية في غرق مركب على شواطىء طرطوس؛ الإمارات تقيم الأسبوع الثقافي في روسيا.
تستمر عملية الاستفتاء في المناطق المحررة للانضمام إلى روسيا، إذ تبدو نسبة المشاركة أكثر من 50% في جميع المناطق حتى الآن.
وقالت إيلينا كرافشينكو، رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في لوغانسك في تصريح لـ"سبوتنيك":
"ما زالت عملية الاستفتاء مستمرة، كانت نسبة المشاركة جيدة جدا، وبلغت 76.09 في المئة. ونحن نواصل العمل. اليوم، خرجت 598 لجنة ميدانية تعمل في أماكن التجمع السكاني حيث الناس يصوتون بفعالية، على الرغم من استمرار القصف. يريد الناس العودة إلى وطنهم، بينما أوكرانيا تواصل العدوان، ففي الليل تم قصف أحد المواقع في مدينة روبيجني، وبالتالي كان لا بد من إجلاء اللجنة إلى مكان آمن. بالأمس تعرضت (ألتشيفسك) لإطلاق نار فاضطرت لجنتان انتخابيتان للنزول إلى الملجأ" .
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن لا أحد في العالم سيقبل بنتائج هذه الاستفتاءات مهما كانت.
وعلق وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فلاديسلاف داينيغو على هذا الموضوع، بقوله لـ"سبوتنيك":
"يمكنك أن تغمض عينيك عن الواقع الموضوعي بقدر ما تريد، لكن هذا لن يغيره. إن عدم قبولهم الواقع، ورفضهم الاعتقاد بأن حقوق جميع الناس متساوية تماما وأنه لا يمكن أن يكون هناك نهج بقيادة الدولة لضمان الحقوق. فهذه مشكِلتُهم. في النهاية، لا بد أن تكتمل لديهم الرؤية ويتضح المشهد بشكل واقعي وموضوعي، في الوقت الحالي، ليس فقط تاريخ دونباس يتغير أمام أعيننا. فهنا تجري الأحداث التي تجبر العالم على التغيير من حيث تطوير نظام عالمي متعدد الأقطاب. إن محاولة الولايات المتحدة الحفاظ على نفوذها، للإبقاء على عالم أحادي القطب، أوشكت على الانتهاء. فالجميع يفهم جيدا، إلا أنهم ليسوا على استعداد لقول الحقيقة بصوت عالٍ".
انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي في روسيا
أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة في موسكو الأسبوع الثقافي الإماراتي لتعريف الروس بثقافة وتاريخ الإمارات والعادات السائدة والمأكولات الشعبية وطقوس الزواج.
عن هذه الفعاليات قال حمد راشد بن علوان الحبسي، نائب سعادة سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، في تصريح لـ"بلا قيود":
"نقيم هذه الفعاليات في موسكو وسنكون أيضا في داغستان، لتعريف الشعب الروسي بعاداتنا وتقاليدنا، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا تعريف دول العالم وروسيا بالثقافة الإماراتية، والفنون الشعبية، والأكلات مثل الخبيض، والبلاليط، واللقيمات، ونستلهم هذا الاهتمام من خلال الأب المؤسس زايد بن سلطان الذي قال كلمته المأثورة والشهيرة من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل، وأيضا تشارك في الفعاليات نساء جئن من الإمارات إلى هنا للتعريف بالحرف الشعبية القديمة، مثل الحناء، والنقوش على اليد قبل الزواج".
التفاصيل في الملف الصوتي...