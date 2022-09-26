https://sputnikarabic.ae/20220926/وسط-إغلاق-الضفة-وغزة-هل-تشكل-الأعياد-اليهودية-فصلا-جديدا-من-الصراع-بين-إسرائيل-وفلسطين-1068291425.html

وسط إغلاق الضفة وغزة... هل تشكل الأعياد اليهودية فصلا جديدا من الصراع بين إسرائيل وفلسطين

وسط إغلاق الضفة وغزة... هل تشكل الأعياد اليهودية فصلا جديدا من الصراع بين إسرائيل وفلسطين

في تصعيد جديد من شأنه أن ينسف فرص إحياء المباحثات السياسية بين فلسطين وإسرائيل، تتزايد اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وسط إغلاق إسرائيل للضفة وقطاع... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T19:12+0000

2022-09-26T19:12+0000

2022-09-26T19:12+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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واقتحم مئات المستوطنين، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.وكشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.وقال مراقبون إن التصعيد الإسرائيلي الأخير، وتهديد المستوطنين بممارسة الطقوس الدينية في أعياد اليهود، يؤكد عدم نضوج فكرة السلام لدى إسرائيل وينذر بفصل جديد من الصراع لا يمكن العودة عنه أبدا.سيناريوهات خطيرةاعتبر شرحبيل الغريب، السياسي الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، أن الأوضاع في المسجد الأقصى أصبحت خارج نطاق القدرة على الوصف، فالقضية تتعلق بقلب الصراع الرئيسي مع إسرائيل وعنوانه، موضحا أن الإجراءات على الأرض تشير إلى أن إسرائيل تسارع الزمن لتصل إلى المرحلة التي يمكن بعدها هدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "هناك خطرا كبيرا ينتظر المسجد الأقصى في المستقبل بعد التلويح بـ "النفخ بالبوق" ووصول 5 بقرات حمراء عبر مطار بن غوريون من مزارع الإنجيليين من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تربيتها تحت أنظار حاخامات يهود كبار".وتابع: "تم استقبال الأبقار الخمس بحضور رسمي إسرائيلي ديني وسياسي، وهي الآن تحت رعاية مؤسسات وحاخامات إسرائيليين متطرفين ينتظرون أمر الوصول إلى لحظة الصفر من أجل ذبحها وتطهير الكهنة بها لتهيئتهم لاقتحام الأقصى وممارسة الطقوس الرسمية، التي تسبق السيطرة الكاملة عليه وبناء الهيكل"، وفقا لقوله.ويرى السياسي الفلسطيني شرحبيل الغريب، أن "الانتهاكات تهدد مستقبل المسجد الأقصى وتتم بغطاء رسمي من حكومة إسرائيل، وما يجري هذه الأيام في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، من تسارع لأشكال العدوان والتهويد ورفع وتيرة المخططات، يهدف إلى طمس المعالم الإسلامية في القدس، وفرض أوهام كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة السلاح من أجل تغيير الوجه الإسلامي الحقيقي في القدس والمسجد الأقصى، وصولاً إلى فرض التقسيم الزماني والتقسيم المكاني، ليصبح الحال كما هي قائمة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة".وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تكريس واقع جديد في المسجد الأقصى لمصلحتها، عبر تمرير مخططاتها التهويدية بشأن فرض تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بهدوء حتى تتفادى الخسائر والتداعيات، التي يمكن أن تنجم عن هذه الخطوة، مضيفا: "هي تقديرات خاطئة بامتياز، أمام حالة التبني الواضحة لقضية القدس من الشعب الفلسطيني ومقاومته أولا، ثم من كل قوى المقاومة الحية في المنطقة ثانيا".وبين السياسي الفلسطيني أن عودة الانتهاكات وتصاعد المخاطر ضد المسجد الأقصى يعنيان الاصطدام بجدار الحماية مجددا، بعد أن نجحت المقاومة الفلسطينية، خلال معركة "سيف القدس"، في مايو/ أيار 2021، في فرض معادلاتها، التي لن تقبل، في أي حال من الأحوال، كسرها أو التراجع عنها، أو حتى تغيير الواقع القائم للمسجد الأقصى.مرحلة جديدة من الصراعبدوره اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة "فتح"، أن إغلاق إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرارها في الاعتداء على المقدسات الإسلامية وتحديدا المسجد الأقصى هو استمرار لجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق سياسة العقاب الجماعي، التي تتعارض مع كافة مبادئ حقوق الإنسان وتخالف الاتفاقيات الدولية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "إسرائيل اعتادت منذ احتلالها فلسطين، على ممارسة مثل هذه الانتهاكات وتحديدا في فترة أعياد اليهود، حيث تفرض الإغلاق والحصار على مختلف المدن الفلسطينية بينما يقوم المستوطنون وقيادات إسرائيل العنصرية بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى، ومختلف المقدسات تحت رعاية ومساندة الجيش الإسرائيلي".ودعا الأيوبي إلى "ضرورة تفعيل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، وتدخل جميع دول العالم لحماية حل الدولتين وإنهاء جرائم الاحتلال التي يسعى من خلالها قادة إسرائيل إلى فرض أمر واقع جديد يثبت أن كيان إسرائيل غير ناضج لفكرة السلام العادل والشامل".وطالب زيد الأيوبي بضرورة تأهب الشعب الفلسطيني بكل أطيافه لمواجهة هذه الاعتداءات، كما طالب بتدخل عربي ودولي سريع لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية من أي هجمات جديدة تمس قدسيتها ومكانتها لدى فلسطين، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفجر الوضع للوصول إلى مرحلة جديدة من الصراع لا عودة فيها.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن أكثر من 47 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/ أيلول 2021- سبتمبر الجاري).وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم".وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "اقتحام المسجد الأقصى يأتي في اطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته".ويفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، وذلك بدءا من عصر أمس الأحد وحتى منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بسبب الأعياد اليهودية، التي يكون أولها "رأس السنة العبرية".ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.

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