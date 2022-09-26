https://sputnikarabic.ae/20220926/وصول-مراقبين-من-فرنسا-والأرجنتين-ودول-أخرى-لمتابعة-سير-عملية-الاستفتاء-في-لوغانسك-1068263783.html
وصول مراقبين من فرنسا والأرجنتين ودول أخرى لمتابعة سير عملية الاستفتاء في لوغانسك
وصول مراقبين من فرنسا والأرجنتين ودول أخرى لمتابعة سير عملية الاستفتاء في لوغانسك
أكد ممثل اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية وصول مجموعة أخرى من المراقبين الدوليين للعمل على الاستفتاء في الجمهورية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:59+0000
2022-09-26T11:59+0000
2022-09-26T11:59+0000
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
استفتاء
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وقال ممثل اللجنة لـ"سبوتنيك": "المجموعة الجديدة تضم خمسة مراقبين من فرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-ألماني-لدى-سكان-دونباس-توجه-بنسبة-100-للانضمام-إلى-روسيا-1068223881.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء
العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء
وصول مراقبين من فرنسا والأرجنتين ودول أخرى لمتابعة سير عملية الاستفتاء في لوغانسك
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أكد ممثل اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية وصول مجموعة أخرى من المراقبين الدوليين للعمل على الاستفتاء في الجمهورية.
وقال ممثل اللجنة لـ"سبوتنيك": "المجموعة الجديدة تضم خمسة مراقبين
من فرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.