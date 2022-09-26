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https://sputnikarabic.ae/20220926/وقوع-حادث-تسرب-في-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الشمالي-2-بمياه-الدنمارك-وإنشاء-منطقة-آمنة-1068279934.html
وقوع حادث تسرب في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" بمياه الدنمارك وإنشاء منطقة آمنة
وقوع حادث تسرب في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" بمياه الدنمارك وإنشاء منطقة آمنة
أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، اليوم الاثنين، وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، كما أفادت بإنشاء... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:49+0000
2022-09-26T15:49+0000
روسيا
تسرب
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موسكو - سبوتنيك. وقالوا بالشركة لوكالة "سبوتنيك": "بالتعاون مع خفر السواحل، تبين أن الحادث وقع في المنطقة الاقتصادية الدنماركية جنوب شرق بورنهولم. وقام خفر السواحل بإنشاء منطقة آمنة بطول خمسة أميال بحرية كتدبير أمني".يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت الشركة المشغلة أن الضغط على الخط " إيه" التابع للتيار "الشمالي-2" (مملوء بالغاز التقني) انخفض بشكل حاد. وذكر البيان، أنه تم على الفور إخطار السلطات الساحلية في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا، وأن التحقيق جار. في الوقت نفسه، وزعت السلطة البحرية الدنماركية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تسرب الغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، وهو ما "قد يشكل خطورة على الملاحة". ويمر التيار "الشمالي-2" جنوب شرقي الجزيرة.وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2" من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الشركة-المشغلة-لأنابيب-التيار-الشمالي-2-تعلن-عن-انخفاض-الضغط-لمستويات-قياسية-بسبب-عطل-مجهول-1068274675.html
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روسيا, تسرب
روسيا, تسرب

وقوع حادث تسرب في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" بمياه الدنمارك وإنشاء منطقة آمنة

15:49 GMT 26.09.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، اليوم الاثنين، وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، كما أفادت بإنشاء منطقة آمنة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
موسكو - سبوتنيك. وقالوا بالشركة لوكالة "سبوتنيك": "بالتعاون مع خفر السواحل، تبين أن الحادث وقع في المنطقة الاقتصادية الدنماركية جنوب شرق بورنهولم. وقام خفر السواحل بإنشاء منطقة آمنة بطول خمسة أميال بحرية كتدبير أمني".
يذكر أنه، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت الشركة المشغلة أن الضغط على الخط " إيه" التابع للتيار "الشمالي-2" (مملوء بالغاز التقني) انخفض بشكل حاد. وذكر البيان، أنه تم على الفور إخطار السلطات الساحلية في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا، وأن التحقيق جار. في الوقت نفسه، وزعت السلطة البحرية الدنماركية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تسرب الغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، وهو ما "قد يشكل خطورة على الملاحة". ويمر التيار "الشمالي-2" جنوب شرقي الجزيرة.
الانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
14:12 GMT
وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2" من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
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