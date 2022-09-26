https://sputnikarabic.ae/20220926/وكالة-المفوضية-الأوروبية-تخطط-مناقشة-جدوى-فرض-سقف-على-أسعار-الغاز-الطبيعي-1068282067.html

وكالة: المفوضية الأوروبية تخطط مناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي

وكالة: المفوضية الأوروبية تخطط مناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي

تخطط المفوضية الأوروبية لمناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T16:33+0000

2022-09-26T16:33+0000

2022-09-26T16:33+0000

اقتصاد

المفوضية الأوروبية

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وأشارت الوكالة إلى أن المناقشة التي كان من المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر بشأن تدابير لخفض أسعار الغاز وتخفيف التقلبات وزيادة أحجام التداول في أسواق الطاقة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق ويمكن أن تجرى الأسبوع المقبل.وبحسب معلومات الوكالة، فإن الوثيقة الخاصة بأسعار الغاز الهامشية ستناقش أولاً يوم الأربعاء المقبل على مستوى ممثلي الحكومات، وفي 30 سبتمبر/ أيلول في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.يذكر أن مصادر إعلامية غربية أفادت في وقت سابق من اليوم، إن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي، حيث أشارت إلى أنها من المرجح أن تؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبات أوسع، بحسب المزاعم.وتعتبر كل من قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح وضع سقف لسعر النفط الروسي، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية لوكالة "بلومبرغ".تتطلب العقوبات التي يتم اقتراحها إلى الاتحاد الأوروبي إجماع الأعضاء وموافقتهم جميعا عليها، الأمر الذي "منح كل دولة حق نقض فعال" للقرارات.واجتمعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء في نهاية هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، بحسب الأشخاص المطلعين.

https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-وزراء-اليونان-سقف-السعر-مطلوب-ليس-فقط-للغاز-الروسي-1067586464.html

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اقتصاد, المفوضية الأوروبية