https://sputnikarabic.ae/20220926/وكالة-المفوضية-الأوروبية-تخطط-مناقشة-جدوى-فرض-سقف-على-أسعار-الغاز-الطبيعي-1068282067.html
وكالة: المفوضية الأوروبية تخطط مناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي
وكالة: المفوضية الأوروبية تخطط مناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي
تخطط المفوضية الأوروبية لمناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:33+0000
2022-09-26T16:33+0000
2022-09-26T16:33+0000
اقتصاد
المفوضية الأوروبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_caa76572cd0b072bf05d0d6fd0d8ddf3.jpg
وأشارت الوكالة إلى أن المناقشة التي كان من المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر بشأن تدابير لخفض أسعار الغاز وتخفيف التقلبات وزيادة أحجام التداول في أسواق الطاقة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق ويمكن أن تجرى الأسبوع المقبل.وبحسب معلومات الوكالة، فإن الوثيقة الخاصة بأسعار الغاز الهامشية ستناقش أولاً يوم الأربعاء المقبل على مستوى ممثلي الحكومات، وفي 30 سبتمبر/ أيلول في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.يذكر أن مصادر إعلامية غربية أفادت في وقت سابق من اليوم، إن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي، حيث أشارت إلى أنها من المرجح أن تؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبات أوسع، بحسب المزاعم.وتعتبر كل من قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح وضع سقف لسعر النفط الروسي، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية لوكالة "بلومبرغ".تتطلب العقوبات التي يتم اقتراحها إلى الاتحاد الأوروبي إجماع الأعضاء وموافقتهم جميعا عليها، الأمر الذي "منح كل دولة حق نقض فعال" للقرارات.واجتمعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء في نهاية هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، بحسب الأشخاص المطلعين.
https://sputnikarabic.ae/20220911/رئيس-وزراء-اليونان-سقف-السعر-مطلوب-ليس-فقط-للغاز-الروسي-1067586464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061648650_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9608b22953cad0fc4990056c7aabbf8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, المفوضية الأوروبية
اقتصاد, المفوضية الأوروبية
وكالة: المفوضية الأوروبية تخطط مناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي
تابعنا عبر
تخطط المفوضية الأوروبية لمناقشة جدوى فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة إلى أن المناقشة التي كان من المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر بشأن تدابير لخفض أسعار الغاز
وتخفيف التقلبات وزيادة أحجام التداول في أسواق الطاقة قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق ويمكن أن تجرى الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات الوكالة، فإن الوثيقة الخاصة بأسعار الغاز
الهامشية ستناقش أولاً يوم الأربعاء المقبل على مستوى ممثلي الحكومات، وفي 30 سبتمبر/ أيلول في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مصادر إعلامية غربية أفادت في وقت سابق من اليوم، إن دول الاتحاد الأوروبي "تكافح" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي
، حيث أشارت إلى أنها من المرجح أن تؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبات أوسع، بحسب المزاعم.
وتعتبر كل من قبرص والمجر من بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح وضع سقف لسعر النفط الروسي، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية لوكالة "بلومبرغ"
.
تتطلب العقوبات التي يتم اقتراحها إلى الاتحاد الأوروبي إجماع الأعضاء وموافقتهم جميعا عليها، الأمر الذي "منح كل دولة حق نقض فعال" للقرارات.
واجتمعت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء في نهاية هذا الأسبوع لمحاولة إيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، بحسب الأشخاص المطلعين.